Technická pomoc či požiare: Hasiči minulý týždeň zasahovali 434-krát

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd a nebezpečných látok.

Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) minulý týždeň zasahovali 434-krát. Stodvadsaťtri zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom, najviac v Košickom kraji (29). HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.

Hasiči uplynulý týždeň poskytovali aj technickú pomoc, a to 131-krát. Zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd (168) a nebezpečných látok (12).

