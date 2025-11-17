< sekcia Slovensko
Technická pomoc či požiare: Hasiči minulý týždeň zasahovali 434-krát
Zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd a nebezpečných látok.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) minulý týždeň zasahovali 434-krát. Stodvadsaťtri zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom, najviac v Košickom kraji (29). HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
Hasiči uplynulý týždeň poskytovali aj technickú pomoc, a to 131-krát. Zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd (168) a nebezpečných látok (12).
