Technická pomoc či požiare: Hasiči zasahovali 551-krát
Mali tiež 139 výjazdov k požiarom, z toho najviac (26) ich bolo tiež v Košickom kraji.
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Za uplynulý týždeň zasahovali hasiči 551-krát. Najviac, a to 226-krát, riešili dopravné nehody. V Banskobystrickom kraji ich bolo 39. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Hasiči ďalej poskytovali 158-krát technickú pomoc, z toho 24-krát v Košickom kraji. Mali tiež 139 výjazdov k požiarom, z toho najviac (26) ich bolo tiež v Košickom kraji. Minulý týždeň zasahovali aj 28-krát pre nebezpečné látky. Desaťkrát to bolo v Košickom kraji.
