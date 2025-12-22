Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Technická pomoc či požiare: Hasiči zasahovali 551-krát

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Mali tiež 139 výjazdov k požiarom, z toho najviac (26) ich bolo tiež v Košickom kraji.

Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Za uplynulý týždeň zasahovali hasiči 551-krát. Najviac, a to 226-krát, riešili dopravné nehody. V Banskobystrickom kraji ich bolo 39. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Hasiči ďalej poskytovali 158-krát technickú pomoc, z toho 24-krát v Košickom kraji. Mali tiež 139 výjazdov k požiarom, z toho najviac (26) ich bolo tiež v Košickom kraji. Minulý týždeň zasahovali aj 28-krát pre nebezpečné látky. Desaťkrát to bolo v Košickom kraji.
