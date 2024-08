Technická univerzita vníma dopyt po technicky vzdelaných mladých

Bratislava 8. augusta (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave vníma stúpajúci dopyt po technicky vzdelaných mladých ľuďoch a ich nedostatok na trhu práce. Aj preto sa snaží podchytiť záujem o techniku a jej štúdium nielen u stredoškolákov, ale už u detí. Po troch účastiach zastrešila podpisom dohody o spolupráci partnerstvo s rodinným festivalom Za 7 horami. Informuje o tom na svojom webe.



"Vyššie nároky štúdia, odchody mladých ľudí do zahraničia, či chýbajúca maturita z matematiky - to sú len niektoré z príčin nedostatku IT špecialistov, inžinierov v priemysle alebo prevádzkovateľov vodných diel či jadrových elektrární na priemyselne orientovanom Slovensku," uviedla univerzita. V partnerstve s festivalom sa podľa jej slov rozhodla pokračovať vzhľadom na veľký záujem o ukážky pokusov a výsledkov práce jej mladých výskumníkov, chemikov, robotikov a tvorcov študentskej formuly.



Festival Za 7 horami je interaktívne podujatie pre rodiny s deťmi v srdci Liptova. Jeho cieľom je zabávať, vzdelávať, pritiahnuť celé rodiny do prírody, ponúknuť im pohybové aktivity a prostredníctvom rozprávok im nenásilnou formou predstaviť aj produkciu bábkových divadiel. Je bezplatný. Na ostatný siedmy ročník prišlo takmer 17.000 návštevníkov.