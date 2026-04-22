Technické problémy pri rokovaní NRSR sa diagnostikujú
Bratislava 22. apríla (TASR) - Technické problémy pri rokovaní Národnej rady (NR) SR sa naďalej diagnostikujú. Externé vplyvy či cudzie zavinenie nateraz vylúčili. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie Kancelárie NR SR. V stredu popoludní už funguje konferenčný systém v rokovacej sále vrátane mikrofónov počas faktických poznámok v štandardnom režime bez chybovosti.
Kancelária NR SR ozrejmila, že dôvodom posunutia začiatku stredajšieho rokovania nebolo opakovanie technickej poruchy. Už v utorok (21. 4.) systém prešiel na záložnú infraštruktúru. „Včerajší prechod na záložnú infraštruktúru v súlade s interným protokolom si vyžiadal prekonfigurovanie audio a video réžie, ako aj opätovné nastavenie riadenia mikrofónov pred začiatkom nového rokovacieho dňa, ktoré realizovali technickí pracovníci po skončení včerajšieho rokovania a aj dnes dopoludnia,“ priblížili z odboru komunikácie. „Diagnostika vzniknutých komplikácií však prebieha aj naďalej. Externé vplyvy či cudzie zavinenie boli nateraz vylúčené,“ doplnili.
Využitie centrálneho rečníckeho pultu na prednesenie faktických poznámok bol podľa Kancelárie NR SR preventívny návrh dočasného opatrenia. „Digitálna konferenčná infraštruktúra v rokovacej sále podlieha striktnému režimu údržby a pravidelnej diagnostike zo strany Kancelárie NR SR a zmluvných partnerov, aby bola garantovaná zákonnosť legislatívneho procesu,“ deklaruje kancelária.
Technické problémy ovplyvnili rokovanie parlamentu už v utorok popoludní, keď sa poslancom nedarilo prihlásiť sa s mikrofónom na faktickú poznámku. Parlament vtedy vyše hodiny nerokoval. V stredu začali poslanci rokovať až od 14.00 h.
