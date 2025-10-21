< sekcia Slovensko
Technické prostriedky na kontrolu odsúdených sa budú môcť i prenajímať
Novela má nadobudnúť účinnosť od 1. decembra.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Technické prostriedky na výkon kontroly odsúdených a obvinených už štát po novom nebude musieť mať výlučne vo vlastníctve. Bude si ich môcť aj vypožičať. Vyplýva to z novely zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili.
„Cieľom je snaha efektívnejšie, pružnejšie a flexibilnejšie reagovať na potreby aplikačnej praxe pri ukladaní alternatívnych trestov využívaním technických prostriedkov (vyšší dopyt po technických prostriedkoch v krátkom časovom období z dôvodu častejšieho ukladania alternatívnych trestov či využívania technických prostriedkov v rámci väzobného stíhania),“ vysvetlilo ministerstvo spravodlivosti, ktoré za úpravou stojí.
Novela vytvorí tzv. hybridný režim využívania technických prostriedkov. „Teda využívanie technických prostriedkov vo vlastníctve štátu a technických prostriedkov vypožičaných, napríklad na základe rámcovej nájomnej zmluvy. Exaktné vymedzenie vlastníctva štátu k technickým prostriedkom sa v praxi javí ako neefektívne a nepružné,“ dodal rezort.
Parlament schválil tiež pozmeňujúci návrh. Ten okrem iného prináša príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže možnosť vykonať inštaláciu a deinštaláciu technických prostriedkov. „Reaguje sa tým na aplikačnú prax, ktorá si v niektorých prípadoch vyžaduje operatívnejšie nasadzovanie technických prostriedkov priamo v ústavoch na výkon väzby a trestu odňatia slobody,“ uvádza sa v návrhu.
