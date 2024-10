Technickí pracovníci:Mzdy by mali rásť u všetkých zdravotníkov rovnako

Bratislava 24. októbra (TASR) - Základné mzdy by mali rásť u všetkých zdravotníckych povolaní rovnako, aby sa zabránilo úniku zdravotníckych pracovníkov, ktorých je už v súčasnosti akútny nedostatok a veková hranica pracujúcich zdravotníkov sa alarmujúco zvyšuje. Informovala o tom prezidentka Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP) Iveta Šluchová s tým, že SK MTP sa tak pripojilo k názoru Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.



"Rovnako sa pripájame k vyjadreniam Lekárskeho odborového združenia, že finančné prostriedky treba ušetriť v rámci samotného rezortu správnym hospodárením orgánov verejnej moci a adresnejším rozdelením zdrojov verejného zdravotného poistenia," uviedla Šluchová.



V súvislosti s prísľubom ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) o tom, že rast miezd ostane nedotknutý pre sestry, pôrodné asistentky a záchranárov SK MTP so znepokojením sleduje vývoj situácie a konštatuje, že sa hasí problém prísľubmi bez reálneho základu. "V neskorších vyjadreniach pán minister povedal, že to platí aj pre ostatných zdravotníkov, len akosi s nami ostatnými zabudol rokovať napriek výzvam, ktoré sme adresovali predsedovi vlády aj Ministerstvu zdravotníctva SR," doplnila Šluchová.