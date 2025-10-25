< sekcia Slovensko
Tekvica je jesenným zázrakom. Toto sú jej pozitívne účinky
Tekvice pozostávajú z viac ako 90 percent vody a patria medzi plodovú zeleninu, ktorej príbuznými sú melón a uhorka.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. októbra (TASR) - Tekvica je prírodné antidepresívum, jej semienka znižujú cholesterol. Možno ju považovať za jesenný zázrak pre obsah vitamínov A, B, C a E, ako aj antioxidantov a minerálnych látok, ako sú draslík, horčík, vápnik, železo, zinok, fosfor a meď. Upozornil na to Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na sociálnej sieti.
„Zdravými a prospešnými pre organizmus sú aj tekvicové semienka. Sú skvelým zdrojom mononenasýtených mastných kyselín, selénu, zinku, ale aj tryptofánu, ktorý vplýva na hladinu serotonínu,“ priblížila Zuzana Klinčáková z odboru podpory zdravia a výchovy ku zdraviu RÚVZ.
Objasnila, že samotná tekvica obsahuje vysoké percento vlákniny. „To, že má vysoký obsah vitamínu C, pôsobí blahodarne aj na našu pokožku. Naše telo potrebuje tento vitamín na výrobu kolagénu, ktorý udržiava pokožku silnú a zdravú. Kolagén je základnou zložkou, ktorá ovplyvňuje elasticitu pokožky a prispieva k jej spevneniu,“ zdôraznila.
Doplnila, že aj tekvicové semienka majú viacero pozitívnych účinkov na ľudský organizmus. „Znižujú hladinu cholesterolu, udržiavajú hladinu cukru v krvi, zlepšujú kondíciu močového mechúra a prostaty, chránia kosti a črevá a zlepšujú kvalitu spánku. Olej, ktorý sa získava z tekvicových semien, posilňuje imunitný systém a má jemnú orieškovú chuť,“ uviedla odborníčka.
Podotkla, že tekvica je vhodná aj ako príloha, keďže je na rozdiel od zemiakov alebo ryže nízkokalorická. Tekvice pozostávajú z viac ako 90 percent vody a patria medzi plodovú zeleninu, ktorej príbuznými sú melón a uhorka. Botanicky sa považujú za „najväčšiu bobuľu na svete“. „Jej účinky poznali a využívali už starí Indiáni. Jedli nielen plody, ale aj listy a semienka, ktoré pôsobia ako afrodiziakum a majú diuretické účinky,“ ozrejmila Klinčáková.
„Zdravými a prospešnými pre organizmus sú aj tekvicové semienka. Sú skvelým zdrojom mononenasýtených mastných kyselín, selénu, zinku, ale aj tryptofánu, ktorý vplýva na hladinu serotonínu,“ priblížila Zuzana Klinčáková z odboru podpory zdravia a výchovy ku zdraviu RÚVZ.
Objasnila, že samotná tekvica obsahuje vysoké percento vlákniny. „To, že má vysoký obsah vitamínu C, pôsobí blahodarne aj na našu pokožku. Naše telo potrebuje tento vitamín na výrobu kolagénu, ktorý udržiava pokožku silnú a zdravú. Kolagén je základnou zložkou, ktorá ovplyvňuje elasticitu pokožky a prispieva k jej spevneniu,“ zdôraznila.
Doplnila, že aj tekvicové semienka majú viacero pozitívnych účinkov na ľudský organizmus. „Znižujú hladinu cholesterolu, udržiavajú hladinu cukru v krvi, zlepšujú kondíciu močového mechúra a prostaty, chránia kosti a črevá a zlepšujú kvalitu spánku. Olej, ktorý sa získava z tekvicových semien, posilňuje imunitný systém a má jemnú orieškovú chuť,“ uviedla odborníčka.
Podotkla, že tekvica je vhodná aj ako príloha, keďže je na rozdiel od zemiakov alebo ryže nízkokalorická. Tekvice pozostávajú z viac ako 90 percent vody a patria medzi plodovú zeleninu, ktorej príbuznými sú melón a uhorka. Botanicky sa považujú za „najväčšiu bobuľu na svete“. „Jej účinky poznali a využívali už starí Indiáni. Jedli nielen plody, ale aj listy a semienka, ktoré pôsobia ako afrodiziakum a majú diuretické účinky,“ ozrejmila Klinčáková.