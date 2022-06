Telekom ocenil najlepších študentov v programovaní

Stredné školy a gymnáziá

Bratislava 10. júna (OTS) - Telekom ocenil najlepšie tímy študentov základných, stredných škôl a gymnázií, ktorí sa so svojimi projektmi prihlásili do pilotného ročníku ENTER Olympiády v programovaní. Víťazné tímy, ktoré vybrala odborná porota zo semifinálovej desiatky, priniesli širokú škálu projektov: Od funkčného modelu Pinballovej konzoly, cez elektronického asistenta pre imobilných pacientov, po signalizáciu pre asistentov detí na špeciálnych školách.ENTER Olympiáda je pomyselným vyvrcholením celého vzdelávacieho programu ENTER. V rámci projektu neho Telekom zabezpečuje sady micro:bit hardvéru pre školy, organizuje workshopy pre učiteľov a pomáha pripravovať aj vzdelávacie materiály. Zapojilo sa doň už 570 škôl na Slovensku. Za posledný rok a pol sa podarilo vyškoliť 600 učiteľov, z ktorých každý v priemere odučil ďalších 90 žiakov. Spolu sa tak s micro:bitom mohlo učiť programovať až rekordných 54-tisíc žiakov základných a stredných škôl.Cieľom ENTERu je viesť deti k tvoreniu a hľadaniu riešení problémov v ich okolí či hľadania inovácií. Deti má naučiť programovať, ale aj rozvíjať ich kreativitu, logicky uvažovať či pracovať v tíme.Do ENTER Olympiády sa prihlásili tímy zo 43 škôl z celého Slovenska. Ich úlohou bolo vypracovať projekt, ktorý by mal priniesť zlepšenie vo vybranej oblasti.hovorí manažérka spoločenskej zodpovednosti Telekomu Tatiana Švrčková. „“ dodáva.Do olympiády sa zapojil aj 3-členný tím zo Základne školy v Jakubove. Len 14-roční študenti Adrián, Tomáš a Marek predstavili projekt, ktorý pomáha asistentom znevýhodnených študentov. Porota mu udelila prvé miesto spomedzi všetkých základných škôl.povedal Adrián, člen tímu, ktorý svoje zariadenie testoval aj v reálnej prevádzke.Prvé miesto medzi strednými školami a gymnáziami vyhral tím Oravskí junáci z Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej s projektom Smart svetla na bicykel.povedal Jerguš, člen víťazného tímu.Na 2. a 3. miesta sa prebojovali aj ďalšie projekty, ktoré vznikli na hodinách informatiky. Sú tak dôkazom toho, že mladí ľudia dokážu vďaka technológiám realizovať svoje nápady - stačí im len podať pomocnú ruku.Projekt ocenili aj učitelia informatiky. „“ skonštatovala Denisa Slavkovská, učiteľka informatiky zo Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade.Vyhlásenie víťazov:Videovizitky víťazných projektov nájdete na nasledujúcom odkaze: https://bit.ly/enterolympiada Viac informácií o zapojených projektoch a o celom projekte ENTER nájdete tu