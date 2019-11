Televízia Markíza prinesie pôvodný dokument o Nežnej revolúcii

Bratislava 13. novembra (TASR) - Televízia Markíza nakrútila pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie pôvodný dokument Nežná 30 - Cesta k slobode. Odvysiela ho v nedeľu 17. novembra o 20.30 h. TASR o tom informoval PR manažér skupiny Markíza Lukáš Kočišek.



"Snažili sme sa o to, aby divák dostal ucelený a zrozumiteľný obraz o tom, ako sa revolúcia udiala na Slovensku. Film je o tom, ako potreba jednotlivcov povedať režimu "nie" prerástla do masových demonštrácií a zachvátila celú krajinu, ale aj o tom, či sa podarilo ideály Nežnej revolúcie spred 30 rokov naplniť," povedala spoluautorka a režisérka dokumentu Lenka Stanková.



Dokument prostredníctvom archívnych záberov a výpovedí hlavných aktérov ukazuje priebeh Nežnej revolúcie od študentskej manifestácie 16. novembra 1989 až po zostavenie prvej nekomunistickej vlády. Tvorcovia sa rozprávali so študentskými lídrami aj zakladateľmi opozičného hnutia Verejnosť proti násiliu. Spolupracovali s historikmi z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Ústavu pamäti národa.



Televízia Markíza 17. novembra ponúkne aj ďalšie tematické filmy. V politickej diskusnej relácii Na telo budú zase hosťami sociologička a bývalá premiérka Iveta Radičová, jeden z najbližších spolupracovníkov prezidenta Václava Havla Michael Kocáb, prvý ponovembrový predseda Komunistickej strany Peter Weiss a líder revolúcie a neskôr politik Milan Kňažko.