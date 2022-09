Televízie v súvislosti s pohrebom Alžbety II. v pondelok menia program

Bratislava 18. septembra (TASR) - Televízie v súvislosti s pondelkovým (19. 9.) pohrebom britskej kráľovnej Alžbety II. menia svoj vysielací program. Prinesú aj živé vysielanie. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré pre TASR poskytli.



Priamy prenos z poslednej rozlúčky s kráľovnou prinesú v pondelok o 11.30 h stanice RTVS Jednotka a :24. "Pre divákov, ktorí nemôžu sledovať rozlúčku v priamom prenose, ponúkne spravodajský okruh :24 aj záznam v pondelok o 19.50 h večer," doplnil PR manažér RTVS Stanislav Čačko. Dvojka prinesie o 20.10 h v premiére dvojdielny dokumentárny film Alžbeta a Margaréta: Láska a lojalita v obidvoch častiach za sebou. O 21.40 h odvysiela reprízu programu Alžbeta II. - platinová kráľovná.



TV Markíza svojim divákom ponúkne mimoriadnu reláciu s názvom Rozlúčka s Alžbetou II, v ktorej privíta viacerých hostí. Vysielať ju bude v čase od 11.00 do 16.50 h. Televízia Joj od 11.50 do 15.25 h odvysiela Špeciál v súvislosti s pohrebom kráľovnej Alžbety II. Ceremóniou budú sprevádzať viacerí hostia z politického a spoločenského života.



Alžbeta II. zomrela vo štvrtok 8. septembra vo veku 96 rokov, na tróne bola 70 rokov. Očakáva sa, že štátneho pohrebu sa desiatky prezidentov, kráľov, kráľovien a premiérov z celého sveta.