Televízie vysielajú k eurovoľbám diskusie, pripravujú i volebné štúdiá

Bratislava 31. mája (TASR) - Predvolebné diskusie, informačné cykly i analytické volebné štúdiá hodnotiace výsledok hlasovania na Slovensku i celej Európskej únii (EÚ) sú súčasťou vysielania spravodajských programov v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu (EP). Najsilnejšia koncentrácia volebného vysielania smeruje priamo k volebnému dňu na Slovensku (8. 6.) i zverejneniu výsledkov z nedele (9. 6.) na pondelok (10. 6.).



RTVS už od stredy (29. 5.) na spravodajskom okruhu RTVS :24 a v Rádiu Slovensko vysiela naživo predvolebné diskusie. Informačné cykly k eurovoľbám pripravila aj sekcia národnostného vysielania, sú súčasťou vysielania Rádia Patria, ale aj zahraničného vysielania na okruhu Slovak Radio International.



"V sobotu 8. júna bude RTVS svojich divákov informovať o priebehu volieb počas celého dňa, a to i v Mimoriadnych správach o 10.00 h a 15.00 h na Jednotke," informoval hovorca RTVS Filip Púchovský. "V nedeľu 9. júna po skončení volieb vo všetkých členských krajinách budú výsledky analyzovať v mimoriadnom Štúdiu Eurovoľby 2024, rovnako i vo volebnom vysielaní Rádia Slovensko," dodal. V pondelok 10. júna sa Štúdio Eurovoľby 2024 začne v televíznom vysielaní na Jednotke a RTVS :24 aj v rozhlasovom vysielaní Rádia Slovensko už od 7.00 h.



Rovnako od stredy 29. mája začala s predvolenými diskusiami aj spravodajská televízia Joj 24. "Vo volebnú sobotu pripravila Joj 24 pre divákov volebné štúdio, ktoré bude od 21.00 do 23.30 h," informovala hovorkyňa Joj Lucia Tuhelová. "V nedeľu 9. júna sa začne volebné štúdio od 21.00 h, jeho súčasťou budú aj rozhovory s analytikmi i odchádzajúcimi a novozvolenými poslancami, rovnako tak informácie priamo z Bruselu," dodala hovorkyňa.



Televízia TA3 zaradila v súvislosti s eurovoľbami do vysielania dve predvolebné diskusie v relácii Král na ťahu. "V sobotu 8. júna budeme mapovať priebeh volieb po celom Slovensku, večer o 22. 00 h budeme vysielať špeciálne štúdio k eurovoľbám," informoval riaditeľ televízie pre externé vzťahy Igor Čekirda. Dodal, že v nedeľu 9. júna plánuje TA3 špeciálne štúdio so začiatkom o 23.00 h. Bude sa v ňom venovať výsledkom volieb, ktoré doplnia analýzy politológov i vyjadrenia zvolených poslancov.



Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 6. až 9. júna 2024. Na Slovensku je volebným dňom sobota 8. júna, slovenskí voliči volia 15 poslancov EP.