Telo nájdené pri rieke v Nemecku zrejme patrí nezvestnej Slovenke

Berlín 10. júla (TASR) - Nemecká polícia našla v stredu blízko mesta Waiblingen na juhozápade krajiny mŕtvu ženu, pričom predpokladá, že ide o Slovenku, ktorá bola od minulého týždňa nezvestná. Informovalo o tom internetové vydanie denníka Südwest Presse (swp.de).



"Všetko nasvedčuje tomu, že touto ženou je nezvestná Ivana H.," vyjadril sa nemenovaný hovorca okresného policajného prezídia. Zatiaľ však nebola vykonaná identifikácia nájdeného tela, ktorá by predpoklad vyšetrovateľov potvrdila.



Slovenka vo veku 40 rokov žila v meste Remshalden pri Waiblingene a pracovala ako upratovačka pre firmu pôsobiacu v oblasti výstavníctva a reklamy. Zamestnávateľ nahlásil jej zmiznutie začiatkom tohto týždňa po tom, ako ešte minulý piatok neprišla do práce, hoci bola považovaná za "veľmi spoľahlivú".



Predpokladané telo nezvestnej našli na brehu miestnej rieky Rems.



Ivanu H. videli naposledy minulú stredu. V ten istý týždeň sa údajne stretla s 30-ročným mužom z Waiblingenu, s ktorým mala v minulosti vzťah. Po tomto mužovi, identifikovanom ako Kevin K., vyhlásila polícia v utorok pátranie pre podozrenie z násilného činu, medzičasom sa však sám prihlásil.



Vypočúvanie Kevina K. prebiehalo súbežne s policajnou akciou na brehu rieky Rems, pri ktorej sa našlo predpokladané telo Ivany H., podľa vyjadrenia polície však vyšetrovatelia nedostali od podozrivého žiadne tipy, kde by mali hľadať, uviedol Südwest Presse. Mŕtvola sa nachádzala v krovine a prezradil ju silný zápach, čo nasvedčuje tomu, že tam ležala už dlhšie.