Telové kamery by policajti mohli dostať budúci rok

Bratislava 15. augusta (TASR) - Pilotný program zavedenia telových kamier v Policajnom zbore (PZ) by mohlo Ministerstvo vnútra (MV) SR realizovať v prvej polovici budúceho roka. Dostať by ich mali vybrané útvary Prezídia PZ. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu Matej Neumann.



"Takáto forma dokumentovania činnosti policajtov má veľmi silný protikorupčný dopad. Je dôležitá aj pre ochranu policajtov, keďže služobné zákroky a postupy bývajú spochybňované nielen kvôli forme, akou prebehli, ale napríklad aj pre nečinnosť. Policajný zbor očakáva, že nasadenie kamier, podobne ako to vyplýva zo skúseností v zahraničí, prispeje k prehĺbeniu dôvery občanov, obyvateľov a návštevníkov SR k slovenskej polícii," vyhlásil hovorca.



Verejné obstarávanie na odborné poradenské služby ukončilo ministerstvo koncom júna. Analýzu by rezort chcel mať hotovú do konca roka. Malo by z nej byť jasné aj to, koľko kusov kamier bude PZ potrebovať, či aká by mohla byť cena zákazky. Po dokončení analýzy chce MV spustiť verejné obstarávanie na samotné kamerové systémy, opísal Neumann aktuálny stav projektu.



Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v minulosti označil telové kamery pre policajtov za nutnosť. Podobne sa vyjadrovali aj jeho predchodkyne Mária Patakyová a Jana Dubovcová.



Súťaž na kamerové systémy pripravovanú za ministerky vnútra Denisy Sakovej (vtedy Smer-SD, dnes Hlas-SD) zrušil Úrad pre verejné obstarávanie pre vážne deficity v transparentnosti a hospodárnosti. Pod vedením exministra Romana Mikulca (hnutie Slovensko) zrealizovalo Ministerstvo vnútra SR v decembri 2021 na nákup telových kamier prípravné trhové konzultácie.