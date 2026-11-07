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TEMNÁ STRÁNKA LACNEJ MÓDY: Ohrození môžu byť aj pracovníci
Výroba textilu podľa SAŽP spotrebúva vodu a suroviny. Upozorňuje, že chemikálie používané pri výrobe môžu znečisťovať životné prostredie a syntetické materiály môžu uvoľňovať mikroplasty.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Za nízkou cenou oblečenia sa môžu skrývať nízke mzdy, nebezpečné pracovné prostredie a nedostatočná ochrana zamestnancov. Zelené slogany ešte automaticky neznamenajú, že je oblečenie udržateľné. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) o tom informovala na sociálnej sieti.
„Fast fashion nás láka nízkymi cenami a neustále novými kolekciami. Jej skutočné náklady však často zostávajú skryté - v podmienkach ľudí, ktorí oblečenie vyrábajú, v spotrebe zdrojov aj v množstve textilného odpadu,“ skonštatovala agentúra. Tvrdí, že problém sa netýka iba lacných online platforiem, ale aj známych značiek. Ich zelené slogany nemusia zodpovedať skutočným environmentálnym prínosom.
Výroba textilu podľa SAŽP spotrebúva vodu a suroviny. Upozorňuje, že chemikálie používané pri výrobe môžu znečisťovať životné prostredie a syntetické materiály môžu uvoľňovať mikroplasty. „Výroba a doprava oblečenia vytvárajú emisie. Keď oblečenie rýchlo vyradíme, pribúda textilný odpad, nízka kvalita a zložité materiálové zloženie navyše sťažujú jeho ďalšie využite a recykláciu,“ priblížili environmentalisti.
SAŽP preto odporúča kupovať menej a vyberať si kvalitnejšie kúsky, oblečenie opravovať, vymieňať a nakupovať z druhej ruky, uprednostňovať oblečenie, ktoré vydrží, a overovať si konkrétne environmentálne tvrdenia a certifikácie. Taktiež možno podporovať lokálne značky, ktoré transparentne informujú o svojej výrobe. „Pri výbere nového oblečenia sa oplatí sledovať aj dôveryhodné environmentálne označenia,“ podotkla agentúra. Apeluje na menej impulzívnych nákupov a viac premyslených rozhodnutí.
„Fast fashion nás láka nízkymi cenami a neustále novými kolekciami. Jej skutočné náklady však často zostávajú skryté - v podmienkach ľudí, ktorí oblečenie vyrábajú, v spotrebe zdrojov aj v množstve textilného odpadu,“ skonštatovala agentúra. Tvrdí, že problém sa netýka iba lacných online platforiem, ale aj známych značiek. Ich zelené slogany nemusia zodpovedať skutočným environmentálnym prínosom.
Výroba textilu podľa SAŽP spotrebúva vodu a suroviny. Upozorňuje, že chemikálie používané pri výrobe môžu znečisťovať životné prostredie a syntetické materiály môžu uvoľňovať mikroplasty. „Výroba a doprava oblečenia vytvárajú emisie. Keď oblečenie rýchlo vyradíme, pribúda textilný odpad, nízka kvalita a zložité materiálové zloženie navyše sťažujú jeho ďalšie využite a recykláciu,“ priblížili environmentalisti.
SAŽP preto odporúča kupovať menej a vyberať si kvalitnejšie kúsky, oblečenie opravovať, vymieňať a nakupovať z druhej ruky, uprednostňovať oblečenie, ktoré vydrží, a overovať si konkrétne environmentálne tvrdenia a certifikácie. Taktiež možno podporovať lokálne značky, ktoré transparentne informujú o svojej výrobe. „Pri výbere nového oblečenia sa oplatí sledovať aj dôveryhodné environmentálne označenia,“ podotkla agentúra. Apeluje na menej impulzívnych nákupov a viac premyslených rozhodnutí.