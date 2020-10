Žiaci sa môžu zapojiť do 16. ročníka literárnej súťaže rezortu obrany

Bratislava 2. októbra (TASR) - Študenti stredných a vysokých škôl sa aj tento rok môžu zapojiť do literárnej súťaže Ministerstva obrany (MO) SR. Svoje príspevky na tému Akú cenu má mier? môžu posielať do 22. novembra. Víťazné práce publikujú v rezortnom mesačníku Obrana a ohodnotia finančnou odmenou. TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).Súťažné práce v žánri poviedka alebo úvaha v rozsahu od 1000 do 5000 znakov vrátane medzier môžu študenti posielať na emailovú adresu sutaz@mil.sk. Podrobnosti a formuláre GDPR sú dostupné na webe súťaže www.mosr.sk/sutaz-2020/ Z prihlásených prác, ktoré splnia požadované kritériá, vyberie odborná porota rezortu v každej kategórii do finále päť najlepších. Tie od 1. do 6. decembra uverejnia na facebookovom profile Ministerstva obrany SR, kde o víťazovi rozhodne verejnosť počtom získaných páči sa mi to.Výsledky súťaže zverejnia 8. decembra. Prvé tri najlepšie hodnotené práce v každej kategórii získajú okrem iných ocenení aj finančnú odmenu vo výške 500, 400 a 300 eur. Ceny víťazom odovzdá minister obrany. Vyhlasovateľom súťaže je redakcia rezortného časopisu Obrana.