Témou aktuálneho ročníka umeleckej súťaže Zelený svet je voda

Banská Bystrica 27. novembra (TASR) – Voda je život je téma v poradí už 27. ročníka umeleckej súťaže Zelený svet. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) chce aj takouto formou poukázať na to, čo sa stane, ak voda v krajine chýba. TASR o tom informovala hovorkyňa SAŽP Michaela Pšenáková.



Téma aktuálneho ročníka súťaže reflektuje aj mimoriadne suché mesiace na Slovensku v období od septembra 2021 do augusta 2022. "Deficit zrážok sa prejavil nielen vysychaním riek a potokov, ale aj pôdy a podzemných zdrojov vody. Nedostatok vody bol v letnom období taký alarmujúci, že vysychali studne a do niektorých obcí museli pitnú vodu dovážať cisternami," priblížila Pšenáková. Ako dodala, dôvodom vzniku takýchto extrémov v podmienkach Slovenska je zmena klímy a nevhodné hospodárenie s vodou.



Súťaž Zelený svet je určená pre deti, žiakov a mládež, svoje umelecké stvárnenie témy môžu posielať na adresu organizátora do 28. apríla. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, a to výtvarná a digitálna tvorba a literárna tvorba. "Kvalitu a výnimočnosť prác bude posudzovať hodnotiaca komisia tvorená odborníkmi z umeleckej oblasti. Vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien je plánované na máj 2023," uviedla Pšenáková.



Súťaž umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet vznikla v roku 1996. Jej hlavným poslaním je vštepovať mladým umelcom vzťah k prírode, životnému prostrediu, formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Doposiaľ bolo do súťaže zaslaných viac ako 80.000 výtvarných a digitálnych prác detí zo Slovenska i zahraničia.