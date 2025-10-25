Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Témou Európskeho dňa advokátov je ochrana advokátskeho povolania

Na archívnej snímke budova, v ktorej sídli Slovenská advokátska komora . Foto: TASR - Jaroslav Novák

Pri príležitosti celoeurópskeho advokátskeho sviatku SAK organizuje okrúhly stôl najvyšších predstaviteľov justície na tému Právna úprava ochrany dôvernosti medzi advokátom a klientom.

Bratislava 25. októbra (TASR) - Slovenská advokátska komora (SAK) si aj tento rok v sobotu pripomína Európsky deň advokátov, ktorý každoročne organizuje Rada advokátskych komôr Európy (CCBE). Témou tohtoročného dňa je Dohovor Rady Európy o ochrane povolania advokáta. Ide o historicky prvý právne záväzný medzinárodný dokument, ktorého cieľom je posilniť nezávislosť advokátov a zabezpečiť ich ochranu pri výkone povolania. Komora o tom informuje na svojom webe.

Pri príležitosti celoeurópskeho advokátskeho sviatku SAK organizuje okrúhly stôl najvyšších predstaviteľov justície na tému Právna úprava ochrany dôvernosti medzi advokátom a klientom. Podujatie sa uskutoční 7. novembra v Bratislave.

Ochrana advokátskeho tajomstva nie je žiadne samoúčelné privilégium pre advokátov, ale slúži na ochranu práv samotných klientov. Ide o veľmi dôležitú tému s celoeurópskym významom, o čom svedčí aj tohtoročná nosná téma Európskeho dňa advokátov,“ povedal predseda SAK Tomáš Kamenec.

Téma ochrany advokátskeho (klientskeho) tajomstva rezonovala v posledných rokoch podľa komory hlavne v súvislosti s opakovanými podozreniami z vážneho narušenia dôvernosti komunikácie s klientmi, najmä zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Ochrana práva klientov na dôvernosť komunikácie s ich advokátom je stále témou, na ktorej dôležitosť upozorňuje SAK dlhodobo vo viacerých kontextoch, keďže ide o jeden zo základných prvkov účinnej ochrany práv. Aj preto komora pred viac ako dvoma rokmi otvorila diskusiu o možnom posilnení ochrany nezávislej a slobodnej advokácie v rámci Ústavy SR, keď súčasťou návrhu bolo explicitné formulovanie klientskeho práva na zachovanie tajnosti komunikácie s advokátom.

Aktuálnosť tejto témy potvrdzuje podľa SAK aj ratifikačný proces Dohovoru Rady Európy o ochrane povolania advokáta, ktorý potvrdzuje záväzok štátov garantovať, aby advokáti mohli komunikovať dôverne so svojimi klientmi alebo potenciálnymi klientmi akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme, v ktorej táto komunikácia prebieha. SAK verí, že dokument čoskoro ratifikuje aj Slovenská republika.
