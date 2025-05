Témou Fest Anče sú Naše telá, hlavnou hostkou je Sawako Kabuki

Bratislava/Žilina 22. mája (TASR) - Medzinárodný festival animácie Fest Anča sa uskutoční 24. až 29. júna. Témou 18. ročníka podujatia, ktoré prinesie do Žiliny 343 krátkych aj celovečerných animovaných filmov, sú Naše telá. Informovali o tom organizátori na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave.



„Po minuloročnej Nočnej more sme sa rozhodli, že chceme ísť do niečoho viac sugestívnejšieho, príjemnejšieho, do niečoho, čo bude možno aj každému bližšie. V téme sa budeme pozerať nielen na to, ako naše telá vyzerajú, ale ako ich vnímame, aké je to žiť vo svojom tele,“ komentovala pre TASR tému festivalu jeho riaditeľka Ivana Sujová.



K téme vybrali organizátori festivalu aj jeho hlavnú hostku. Z New Yorku zavíta do Žiliny japonská animátorka Sawako Kabuki. „Jej filmy sú veľmi drzé, ale aj provokatívne a sugestívne,“ poznamenala Sujová k režisérke, ktorá na festivale predstaví svoje medzinárodne oceňované filmy v programe „Hanba? Tú nepoznám!“ a svoju tvorbu priblíži aj na prednáške.



Festival otvorí kultový japonský film Ghost in the Shell, ktorý dodnes inšpiruje hollywoodskych tvorcov. „Japonské sci-fi výrazne ovplyvnilo kyberpunkový žáner a dodnes zostáva nadčasovým dielom aj vďaka zobrazeniu umelej inteligencie,“ poznamenal umelecký riaditeľ Fest Anče Jakub Spevák.



Na festival príde aj dánska animátorka Sara Koppel, členka Akadémie filmových umení a vied. „Už niekoľko rokov sa venuje stále aktuálnym témam intimity či slobody. Svoju tvorbu odprezentuje na prednáške s názvom Body Obsession.“ dodal.



Téme Naše telá bude podľa Speváka venovaných aj šesť špeciálnych pásiem. „Filmy sa dotknú tém mentálneho zdravia alebo slobody, no nahliadnu aj do telesných premien, interakcií či intimity.“



Fest Anča predstaví aj produkciu domácich tvorcov. V slovenskej predpremiére uvedie česko-slovensko-slovinsko-francúzsku snímku Príbehy z čarovnej záhrady, ktorá vznikla v koprodukcii s STVR a svetovú premiéru mala na tohtoročnom Berlinale.



V slovenskej premiére odpremieta aj stop-motion celovečerný animák Slimákove memoáre, na ktorom tvorcovia pracovali osem rokov. „Ide o novinku oscarového Adama Elliota, režiséra ikonického filmu Mary a Max,“ priblížil Spevák.



Na Fest Anču 2025 sa prihlásilo rekordných 1800 krátkych animovaných filmov z 83 krajín, z nich sa 218 dostalo do oficiálneho výberu. Víťazné filmy vyhlási medzinárodná porota v sobotu 28. júna v Mestskom divadle Žilina.



Súčasťou festivalu bude aj Študentské fórum v žilinskej Novej synagóge, na ktorom sa zúčastní 60 študentov a pedagógov z 12 európskych univerzít. Mladí animátori sa na ňom podelia o svoje skúsenosti a vypočujú si zaujímavé prednášky z praxe.