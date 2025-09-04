Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Témou stretnutia Fica so Zelenským bude aj energetická infraštruktúra

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Fico sa v Užhorode stretne aj s ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou.

Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Jednou z hlavných tém stretnutia predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským v Užhorode bude energetická infraštruktúra. TASR o tom informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV) SR. Potvrdili, že premiér odcestuje na Ukrajinu v piatok (5. 9.).

„O záveroch rokovania budú predseda vlády SR a prezident Ukrajiny informovať na spoločnej tlačovej konferencii,“ uviedli z ÚV.

Ako podotkli, Fico sa v Užhorode stretne aj s ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou. Doplnili, že súčasťou delegácie bude tiež podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).

Ficove stretnutie so Zelenským je naplánované po návrate premiéra z Číny, kde sa v utorok (2. 9.) bilaterálne stretol s ruským prezidentom Putinom. V stredu (3. 9.) sa zúčastnil na slávnostnej vojenskej prehliadke. Stretol sa aj s prezidentom Srbska Aleksandarom Vučičom a vietnamským prezidentom Luongom Cuongom. Vo štvrtok rokoval s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
