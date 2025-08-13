< sekcia Slovensko
Tému ovplyvňovania volieb by mal podľa Rašiho riešiť zahraničný výbor
Očakáva, že tak urobí už na svojej najbližšej schôdzi.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 13. augusta (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) si myslí, že podozreniami na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb zo strany Veľkej Británie by sa mal zaoberať zahraničný výbor NR SR. Očakáva, že tak urobí už na svojej najbližšej schôdzi. Uviedol to v stanovisku pre TASR v reakcii na apel premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby sa problematikou ovplyvňovania volieb zaoberal parlament.
„S ohľadom na zahraničnopolitický rozmer tejto citlivej témy si myslím, že najvhodnejším a logickým miestom na jej prerokovanie v rámci NR SR je práve zahraničný výbor. Očakávam preto, že sa tento výbor bude danou problematikou dôkladne zaoberať už na svojej najbližšej schôdzi,“ poznamenal pre TASR.
Raši zároveň označil akékoľvek zásahy do procesu volieb alebo volebnej kampane za neprípustné. „Predstavujú vážne ohrozenie samotných základov našej demokracie a štátnej suverenity. Parlamentné voľby musia byť za všetkých okolností výsostne odrazom a prejavom slobodnej vôle občanov Slovenska. Preto sú pre mňa prípadné pokusy o ich ovplyvňovanie alebo manipuláciu volebného procesu absolútne neprijateľné,“ dodal.
Predseda vlády sa vyjadril, že NR SR by sa mala zaoberať podozreniami z ovplyvňovania slovenských parlamentných volieb zo strany Veľkej Británie. Chce, aby sa zistilo, nakoľko britská kampaň pomohla opozičnému hnutiu PS a či v tomto prípade nedošlo k prekročeniu limitu výdavkov na kampaň. Líder PS Michal Šimečka Ficove vyhlásenie označil za snahu prekryť škandál s tendrom na záchranky.
O tom, že rezort zahraničných vecí Veľkej Británie mal platiť cez mediálnu agentúru tzv. influencerov na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb v roku 2023 v neprospech Smeru-SD a v prospech PS, premiér hovoril ešte koncom júla. Odvolával sa pritom na článok portálu marker.sk. Britské ministerstvo zahraničia odmietlo, že by sa snažilo ovplyvniť výsledok volieb, respektíve povzbudzovať k voľbe za alebo proti konkrétnej strane. Aktivita bola podľa neho zameraná na povzbudenie mladých k účasti na demokratickom dianí vo svojich krajinách účasťou vo voľbách.
„S ohľadom na zahraničnopolitický rozmer tejto citlivej témy si myslím, že najvhodnejším a logickým miestom na jej prerokovanie v rámci NR SR je práve zahraničný výbor. Očakávam preto, že sa tento výbor bude danou problematikou dôkladne zaoberať už na svojej najbližšej schôdzi,“ poznamenal pre TASR.
Raši zároveň označil akékoľvek zásahy do procesu volieb alebo volebnej kampane za neprípustné. „Predstavujú vážne ohrozenie samotných základov našej demokracie a štátnej suverenity. Parlamentné voľby musia byť za všetkých okolností výsostne odrazom a prejavom slobodnej vôle občanov Slovenska. Preto sú pre mňa prípadné pokusy o ich ovplyvňovanie alebo manipuláciu volebného procesu absolútne neprijateľné,“ dodal.
Predseda vlády sa vyjadril, že NR SR by sa mala zaoberať podozreniami z ovplyvňovania slovenských parlamentných volieb zo strany Veľkej Británie. Chce, aby sa zistilo, nakoľko britská kampaň pomohla opozičnému hnutiu PS a či v tomto prípade nedošlo k prekročeniu limitu výdavkov na kampaň. Líder PS Michal Šimečka Ficove vyhlásenie označil za snahu prekryť škandál s tendrom na záchranky.
O tom, že rezort zahraničných vecí Veľkej Británie mal platiť cez mediálnu agentúru tzv. influencerov na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb v roku 2023 v neprospech Smeru-SD a v prospech PS, premiér hovoril ešte koncom júla. Odvolával sa pritom na článok portálu marker.sk. Britské ministerstvo zahraničia odmietlo, že by sa snažilo ovplyvniť výsledok volieb, respektíve povzbudzovať k voľbe za alebo proti konkrétnej strane. Aktivita bola podľa neho zameraná na povzbudenie mladých k účasti na demokratickom dianí vo svojich krajinách účasťou vo voľbách.