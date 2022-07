Nadal otočil duel s Fritzom a je v semifinále

Austrálsky tenista Nick Kyrgios oslavuje po výhre nad Američanom Brandonom Nakashimom v osemfinále dvojhry na grandslamovom tenisovom turnaji Wimbledon v Londýne 4. júla 2022. Foto: TASR/AP



muži - dvojhra - štvrťfinále:



Rafael Nadal (Šp.-2) - Taylor Fritz (USA) 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (4)

Nick Kyrgios (Austr.) - Cristian Garin (Čile) 6:4, 6:3, 7:6 (5)

Wimbledon 6. júla (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal bude v piatok súperom Austrálčana Nicka Kyrgiosa v semifinále mužskej wimbledonskej dvojhry V pozícii turnajovej dvojky otočil štvrťfinálový duel s Američanom Taylorom Fritzom a zvíťazil po takmer štyriapolhodinovom päťsetovom boji 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (4). Španiel, ktorý v tejto sezóne triumfoval na Australian Open i na Roland Garros, tak stále živí šancu na zisk kalendárneho Grand Slamu.Fritz počas zápasu s Nadalom dlho kvalitne podával, vychádzali mu returny i obojručný bekhend. V úvode síce prehrával 1:3, no potom uhral päť gemov za sebou a prvý set získal vo svoj prospech. Španiel robil priveľa nevynútených chýb, mal problémy s pohybom a v druhom sete za stavu 4:3 požiadal o medical time out. Pauza mu pomohla a v koncovke setu slávil úspech, tretie dejstvo však opäť patrilo Fritzovi.Nadal nezložil zbrane a na začiatku štvrtého setu dvakrát zobral Fritzovi podanie. Američan, ktorý v 3. kole vyradil Slováka Alexa Molčana, otočil na 5:4, no záver setu patril Nadalovi. V rozhodujúcom dejstve sa Španiel po brejku v Tildenovom geme ujal vedenia 4:3, následne však stratil servis a o osude zápasu tak musel rozhodnúť záverečný supertajbrejk. V jeho úvode si Nadal vybudoval náskok 5:0 a odplatil Fritzovi finálovú prehru z turnaja Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells.uviedol Nadal v pozápasovom rozhovore.Kyrgios postúpil do prvého singlového grandslamového semifinále. Vo štvrťfinále zvíťazil nad Čiľanom Cristianom Garinom 6:4, 6:3, 7:6 (5).uviedol Kyrgios, ktorý v januári po boku svojho krajana Thanasiho Kokkinakisa vyhral mužskú štvorhru na Australian Open.