Tento rok bude môcť na sviatky opustiť väzenia 214 odsúdených

Bratislava 21. decembra (TASR) - Tento rok bude počas vianočných a novoročných sviatkov udelené mimoriadne voľno na opustenie väzníc a povolenie vychádzky mimo nich za účelom návštevy blízkych osôb 214 odsúdeným. Najviac odsúdených osôb s minimálnym stupňom stráženia by malo počas sviatkov opustiť brány ústavu Bratislava (67), nemocnice a ústavu Trenčín (otvorené oddelenie Opatovce 31 odsúdených) a ústavu Hrnčiarovce nad Parnou (23). Pre TASR to uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Anna Bečková Ragasová.



"Vzhľadom na možný vznik dodatočných prekážok sa môžu jednotlivé počty v závere mierne odlišovať. Aj tento rok môžu väznené osoby využiť možnosť mimoriadneho voľna na opustenia ústavu alebo vychádzky na prechádzku mestom, stretnutie s rodinou alebo zažitia vianočnej atmosféry na vianočných trhoch," priblížila hovorkyňa.



Zároveň poukázala na to, že mimoriadne voľno na opustenie ústavu možno udeliť odsúdenému v minimálnom a strednom stupni stráženia ako najvyššiu formu disciplinárnej odmeny za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu. "Odsúdeným umiestneným v otvorenom oddelení možno zároveň udeliť vychádzku mimo ústav až na 48 hodín," doplnila hovorkyňa.



K 18. decembru 2024 sa v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody nachádza spolu 8195 väznených osôb. Z toho je 1057 obvinených a 7138 odsúdených. V súčasnosti sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 22 mladistvých osôb a 372 cudzincov.