Tento rok získajú stavebné povolenie len takmer nulové domy

Bratislava 30. marca (TASR) – V tomto roku je možné získať stavebné povolenie len na dom s takmer nulovou potrebou energie. Pripomenula to spoločnosť Knauf Insulation. Upokojuje však, že nároky nie sú extrémne. Počiatočná investícia sa oproti nízkoenergetickým domom zvýši o osem až desať percent, no napokon budú majitelia takmer nulového domu platiť menej za vyšší komfort bývania.



Kým vlani stačilo, aby mali nové budovy energetický certifikát A1, od Nového roka sa táto požiadavka sprísnila na triedu A0, teda s primárnou energiou nižšou ako 54 kilowatthodín na štvorcový meter (kWh/m2) za rok. "Do tohto výpočtu sa zarátava niekoľko položiek, najväčšou z nich je však potreba tepla na vykurovanie domu," vysvetlili odborníci. Kým dom triedy A1 mal potrebu tepla na vykurovanie maximálne 40,7 kWh/m2 na rok, novostavbám triedy A0 musí stačiť menej než 20,4 kWh/m2 za rok, teda zhruba polovica.



Odborníci sa však na základe rýchlosti, akou sa rozchytali dotácie na takmer nulové domy, domnievajú, že Slováci nemajú problém prijať vyšší štandard bývania. Výzvy boli zverejnené v roku 2019 (s limitom 500) a v roku 2020 (s limitom 200) a v oboch prípadoch sa naplnili za pár hodín.



Odborníci podotkli, že stavba samotnej konštrukcie, fasády a strechy sa s príchodom novej povinnej triedy A0 výrazne nemení. Na zateplenie obvodových stien sa aktuálne používa tepelný izolant v hrúbke od 15 do 20 centimetrov. Energetická trieda A0 sa dá podľa expertov dosiahnuť aj s použitím štandardných stavebných materiálov, s modernými však získajú investori vyšší komfort.



Keďže obálka domu je podľa súčasných parametrov na hranici možností, odborníci tvrdia, že do vyššej energetickej triedy dostanú dom už len technológie. Experti vyzdvihli dôležitosť rekuperačnej jednotky, pričom náklady na rekuperáciu sa pohybujú od 3000 do 5000 eur. Pomôcť podľa nich môže aj trend nahrádzania kondenzačných kotlov tepelnými čerpadlami.