Teplotné rozdiely medzi pondelkom a utorkom boli aj 21 stupňov Celzia

Bratislava 13. mája (TASR) - Teplotné rozdiely medzi pondelkom (11. 5.) a utorkom (12. 5.) dosiahli miestami na území Slovenska až 21 stupňov Celzia. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Meteorológovia poukázali na to, že v utorok napoludnie bola teplota väčšinou o desať až 16 stupňov Celzia nižšia ako v pondelok, na severe a východe dokonca o 16 až 21 stupňov Celzia.



V pondelok podľa SHMÚ studený front postupujúci od severozápadu čiastočne ovplyvnil počasie na západnom Slovensku, a preto sa počas tohto dňa mierne ochladilo. "Najteplejšie tak bolo podľa operatívnych údajov na juhu stredného a východného Slovenska - konkrétne stanica Štrkovec mala 28,7 stupňa Celzia a Vysoká nad Uhom 28,9 stupňa Celzia. V noci prešiel front celým územím a do našej oblasti začal prúdiť studený vzduch od severozápadu až severu," komentoval ústav.



Meteorológovia dodali, že po prechode frontu sa pre pohoria studený vzduch najťažšie dostane na juh stredného Slovenska, a preto bolo počas utorka najteplejšie, do 17 stupňov Celzia, práve v miestach ako Dolné Plachtince, Cinobaňa či Bušince. Naopak, veľmi chladno bolo na severe. Teploty napríklad v Oravskej Lesnej a Oraviciach dosiahli počas utorka maximum na úrovni štyroch stupňov Celzia.