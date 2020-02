Terajší volebný systém generuje korupciu, myslí si líder strany STANK

Bratislava 6. februára (TASR) - Najväčšími problémami Slovenska sú korupcia a zákony prijímané v neprospech miest a obcí. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda strany Starostovia a nezávislí kandidáti (STANK) František Gögh, ktorý je zároveň lídrom kandidátky strany vo februárových parlamentných voľbách. Jedným z riešení je podľa neho zmena jednoobvodového volebného systému na viacobvodový.





-Čo považujete za najväčšie problémy Slovenska a aké riešenia ponúkate?-



V prvom rade je to obrovská korupcia, ktorá tu vládne už 27 rokov. Ďalším problémom je, že sa prijímajú zákony v neprospech obcí a miest, regiónov a tým aj v neprospech našich občanov. Aj preto sme založili stranu starostov a primátorov. Ideme do volieb, chceme sa dostať do parlamentu, aby sme mali prijímanie zákonov pod kontrolou, aby sme sa k nim vedeli v parlamente včas vyjadrovať, pripomienkovať, ako aj navrhovať.





-Ako by ste riešili korupciu?-



Myslím si, že naša strana má najlepší návrh na riešenie korupcie. Treba zvýšiť dolnú hranicu trestnej sadzby trestných činov korupcie u verejných činiteľov na 13 rokov. Som presvedčený, že hrozba takéhoto vysokého trestu zastaví páchanie tejto trestnej činnosti. Je potrebná zmena jednoobvodového volebného systému na viac volebných obvodov, pretože terajší volebný systém generuje korupciu. Pri viacerých volebných obvodoch rozhodnú voliči v regiónoch, ktorý poslanec ich má zastupovať v parlamente. Takto ich pekne budú mať pod kontrolou celé štyri roky a na konci volebného obdobia sa ich môžu spýtať, čo urobili pre vlastný región a jeho občanov. Takto to teraz nefunguje. Je jeden volebný obvod a tento systém vytvára partokraciu. Na kandidátku sa dostávajú na popredné miesta ľudia podľa zásluhovosti, podľa poslušnosti, a tak to potom vyzerá v parlamente. Treba im ukazovať palec hore alebo dole, ako majú hlasovať. Niekedy mi to pripadá, akoby tam boli ovce. Ak zmeníme systém na volebné obvody, poslanci budú pod kontrolou regiónu. Budú musieť hlasovať tak, aby potom vedeli vysvetliť v regiónoch, čo spravili pre občanov.





-Sú nejaké priority z vášho programu pre vás také dôležité, že by ste nimi podmienili svoj vstup do prípadnej vládnej koalície?-



Prvou podmienkou je zmena volebného systému. Chceme tiež presadiť, aby obce a mestá neplatili DPH. Ale s našimi pracovnými skupinami rozoberáme aj to, že by sme mali úplne zrušiť DPH na Slovensku. Vrátili by sme sa k systému, ktorý bol pred DPH, čiže k dani z obratu. Tretia podmienka je trinásty a štrnásty dôchodok. V júni a decembri by teda dôchodcovia dostávali dva dôchodky. A štvrtá podmienka je zvýšenie spodnej hranice sadzby trestného činu korupcie verejných činiteľov na 13 rokov. Jednoducho povedané, za korupciu 13 rokov basy. Takéto tvrdé podmienky musia byť. Aby politikovi, ktorý ide do nejakej funkcie, ktorý podpisuje zmluvy, zodpovedá za verejné obstarávania a tak ďalej, svietila kontrolka, že 'aha, keď ma prichytia za korupciu, idem na trinásť rokov do basy'. Aj hmotná zodpovednosť verejných funkcionárov, čiže keď budem odsúdený za korupciu a vyčíslia mi, akú škodu som urobil, musím zodpovedať svojím majetkom aj majetkom rodinných príslušníkov.





-Ako sa postavíte k reforme zdravotníctva, vedeli by ste si predstaviť, že by ste si osvojili tú, čo už je pripravená?-



V zdravotníctve treba urobiť hĺbkový audit a potom reformu, ale to sa uvidí až podľa výsledkov auditu. Je tam dosť peňazí, ale sú rozkradnuté. Tvrdím, že zdravie by nemalo byť tovarom a toto je najdôležitejšie. Z odvodov odvádzaných do zdravotnej poisťovne by sa mali všetky financie dostať k pacientom. Z toho by nikto nemal vytvárať zisk, lebo to je povinný odvod.





-Aký je váš postoj k potrebe očisty slovenského súdnictva? Je podľa vás potrebná reforma? Ak áno, aká?-



Jednoznačne treba odpolitizovať súdnictvo, prokuratúru aj políciu. Všade by mali odborné skupiny vypracovať spôsob voľby týchto dôležitých orgánov. Malo by to byť absolútne mimo politiky. Očista je veľmi potrebná, keďže 72 percent ľudí neverí justícii.





-Aké kroky by ste chceli podniknúť v oblasti školstva?-



Školstvo už tiež potrebuje reformu, treba urobiť analýzu a hĺbkový audit všetkých škôl na všetkých stupňoch a zadefinovať úlohu štátu v procese vzdelávania. Treba rázne a zrozumiteľne zadefinovať, čo sú priority štátu, čo je ochotný štát v tomto procese financovať, podporovať a o čo nemá záujem. Bude treba zadefinovať aj vzťah štátu a súkromného školstva. Nie je možné, aby súkromné školstvo vznikalo živelne, bez potrieb spoločnosti, čo sa týka odborného zamerania. Chceme pokračovať vo zvyšovaní platov, lebo učitelia a pracovníci v školstve nie sú dobre ohodnotení. Pokiaľ je niekto šikovný, aj keď má vzťah k školstvu, radšej ide robiť do inej sféry, pre lepšie finančné ohodnotenie. A takto nám odchádzajú dobrí učitelia. Aj preto máme dnes málo mužov učiteľov. Nesmieme zabúdať na vedu a výskum, kde máme rovnaké problémy a nedostatky.





-Ako by ste chceli prispieť k tomu, aby sa mladí neuchyľovali k extrémizmu a intolerancii?-



Vrátim sa k školstvu. Každý si myslí, hlavne rodičia detí, že demokracia je, keď učiteľ pokarhá dieťa alebo dá zlú známku a rodičia utekajú za učiteľom, že čo si to dovoľuje. Je zanedbaná výchova a takisto aj disciplína na školách. Stačí, keď sa pozrieme na filmy, seriály. Tam už vidíme, že deti sa nevedia správať. A učiteľ sa za ten svoj plat správa, akoby to nevidel, nechcú vychovávať, lebo nemajú podporu ani zo strany štátu, zákonov, spoločnosti a ani rodičov.. Preto nám vyrastajú takéto deti, čo sa týka extrémizmu. Nie sú vôbec vychovávaní v školách.





-Plánujete upraviť daňovo-odvodový systém? Ako? Presadzujete aj nové dane?-



Ako som už spomínal, sme za zrušenie DPH a za zavedenie dane z obratu. Ročne sa ukradne z DPH okolo dvoch miliárd. Z dane z obratu to nie je možné.





-Ste za zachovanie súčasného zahranično-politického smerovania Slovenska?-



Áno, my sme proeurópska, proatlantická demokratická strana so silným sociálnym cítením.