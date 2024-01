Terapeut: Pomôcť scitlivieť spoločnosť môže aj poukazovanie na šikanu

Prešov 1. januára (TASR) - Spoločnosť potrebuje scitlivieť a poukazovanie na šikanu môže k tomu prispieť. Tvrdí to terapeutka Denisa Šoltésová, ktorá je riaditeľkou neziskovej organizácie Trojlístok v Prešove.



"Spoločnosť stráca citlivosť voči násiliu. Asi to bude trend, na ktorý sa treba prichystať. Vidíme, čo sa deje v našich rodinách, vidíme to i v médiách, na ulici a asi je to signál, že téma násilia je prítomná a asi s ňou treba pracovať aktívne, nie sa jej vyhýbať," povedala pre TASR Šoltésová.



To, že spoločnosť stráca citlivosť má podľa nej viaceré dôvody. "Možno aj to, že z médií sme bombardovaní množstvom násilných scén. Máme veľmi málo príkladov, ktoré ukazujú, čo sme všetko dosiahli, zvládli, čo je možné získať a ako dobre sa vysporiadať s niektorými záťažami," vysvetlila. Dospelí i mladí ľudia sa podľa nej môžu v súčasnosti cítiť osamelejšie. Veľa času totiž netrávia bezprostredne v sociálnom kontakte, ale online, sprostredkovane.



"Sme obklopení množstvom negatívnych správ a je na nás obrovský tlak. Súčasná spoločnosť asi má isté špecifiká, ktoré sa odrazia aj na našom zdraví, nielen psychickom, ale aj fyzickom," podotkla terapeutka s tým, že scitlivovanie je postupná vec. Poukazovanie na šikanu môže, ako tvrdí, do veľkej miery pomôcť ľuďom byť vnímavejší.



Zároveň podľa nej hrozí, že niektorí ľudia môžu byť z týchto tém otrávení. To sa týka napríklad aj tém závislosti. Šikanu i závislosti vnímajú ľudia podľa Šoltésovej ako jednoduchý problém. Preto za podstatné považuje začať pracovať s tým, že duševné zdravie je dôležitou témou. "Je potrebné byť vnímavý k tomu, čo sa deje v mojom prostredí, zaujímať sa," skonštatovala Šoltésová.