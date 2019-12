Láska je zázračná substancia, tvrdí terapeutka

Bratislava 26. decembra (TASR) - Najlepším riešením, keď niekto pociťuje samotu počas vianočných sviatkov, je nezostávať sám. "Keď sa poriadne rozhliadnete okolo seba, určite zistíte, že je tu niekto, kto bude vďačný za vašu spoločnosť, že môžete urobiť svojou prítomnosťou radosť a možno aj dobrý skutok," uviedla pre TASR terapeutka z online poradne Ligy za duševné zdravie Jolana Kusá.



Možností je podľa nej mnoho, nájsť ich možno v známych, vzdialenejších príbuzných, kolegoch, kamarátoch, rôznych domovoch, či v ľuďoch, ktorí sú tiež opustení. "Nie ste jediný, kto je sám a komu hrozí, že bude sám aj pri štedrovečernom stole. Láska je zázračná substancia, môžeme ju získať tým, že ju dávame. Pozrite sa, kto varí tento rok kapustnicu pre bezdomovcov, kto pečie koláče pre útulok, pre ubytovne vo vašom okolí, niečo tam prineste, porozprávajte sa, alebo vyvenčite psíkov," hovorí odborníčka.



Poukázala na to, že keď si človek nájde spôsob, ako dať svoju prítomnosť iným ľuďom, nebude sa cítiť sám. "Aj tí ľudia zostanú vo vašom živote, lebo na tomto svete nás je plno a akých rôznych. Zároveň dostanete prítomnosť a reakcie iných, bude vám ľahšie vydržať aj sám so sebou. Uvidíte množstvo osudov, ten váš sa vám nebude zdať taký krutý či výnimočný," zdôraznila.



Riešením podľa jej slov môže byť aj to, keď sa človek vyberie napríklad do reštaurácie. "Ak sa predsa rozhodnete zostať fyzicky sám či sama, čo niekedy býva tiež dobré rozhodnutie, cítiť sa môžete úplne komfortne," odporúčala.



Dobrým nápadom je podľa nej napríklad naplánovať si program, v ktorom by nemala chýbať "pekná a dobrá" vrstva spomienok a rovnako dobré plánovanie potrebných a pozitívnych vecí na najbližšiu budúcnosť. "Vianoce sú časom rituálov. Sľúbte si, že si urobíte rituál: spomeniete si na päť príjemných vecí, ktoré ste zažili za tento rok, a vždy sa usmejete a zvoláte nahlas áno. Možno sa budete cítiť trochu zvláštne, ale nie smutne. Môžete to pokojne opakovať každý vianočný deň," dodala.



Najdôležitejšie je podľa jej slov to, aby si človek uvedomil, že je sám dobrovoľne. "Ani nebudete vedieť ako a žiadny smútok nebude s vami, lebo ste zvládli to, čo vám práve život pripravil. Môžete tiež urovnávať veci vo svojej duši, odpúšťať, pripustiť si smútok a pustiť ho zo seba a podobne," uviedla.



Pripomenula tiež, že Vianoce sú duchovné a meditatívne sviatky. "Môžete ich stráviť sami a necítiť sa sami, len musíte uveriť, že aj vy ste jedinečná ľudská bytosť, na tomto svete neopakovateľná, originál. Že ste pre tento svet vzácnym darom. A je na vás, čo s tým v najbližších časoch urobíte," uzavrela.