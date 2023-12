Terapeutka: Preloženie dieťaťa na inú školu pre šikanu nie je riešením

Prešov 16. decembra (TASR) - Preloženie dieťaťa na inú školu pre šikanu nie je podľa terapeutky a riaditeľky prešovskej neziskovej organizácie Trojlístok Denisy Šoltésovej riešením. Okrem vyrovnania sa s problémom musí, ako tvrdí, zvládať aj zmenu prostredia i kolektívu a nie každé dieťa je na to pripravené.



"Ak dieťa príde do nového prostredia, kde okrem toho, že musí znova zvládať novú adaptáciu, podnety, nových ľudí, tak prichádza s oslabenou schopnosťou postaviť sa záťaži," povedala Šoltésová. Za ideálne považuje problém riešiť v danom prostredí, otvorene a nezavierať si pred ním oči. Neodporúča však rodičom prevziať zodpovednosť do vlastných rúk.



"Dobre zvládnutá, aj keď je veľmi tragická situácia, môže byť pre každého jedného účastníka zdrojom cennej skúsenosti," vysvetlila Šoltésová. Podstatné podľa nej je, aby pedagogický zbor, školský podporný tím alebo krízový tím ponúkli model zvládnutia situácie a následnej podpory všetkým zúčastneným tak, aby tragická skúsenosť nezostala len ako trauma, ale aj ako model, čo robiť nabudúce inak.



"Je dôležité viesť deti k tomu, že ak sa rozhodnú byť k druhému necitlivé, hrubé alebo násilné, tak musia za to znášať zodpovednosť," vysvetlila Šoltésová.