Terapeutka: Toxické správanie je občas ťažké odhaliť

Bratislava 20. marca (TASR) - Toxické správanie je občas náročné odhaliť. Na prvý pohľad môže pôsobiť ako nadmerná starostlivosť, obetavosť či perfekcionizmus. Upozornila na to terapeutka Andrea Fejová z platformy Hedepy s tým, že toxické vzťahy možno nájsť medzi rodinnými príslušníkmi, partnermi, priateľmi či medzi kolegami, zamestnávateľmi a susedmi.



"Toxické správanie je pomerne nový, moderný pojem, definície ešte nie sú úplne jasne vymedzené. Môžeme však jednoznačne povedať, že za človeka s toxickým správaním považujeme toho, kto svojím správaním (vedome alebo nevedome) negatívne ovplyvňuje kvalitu života iných ľudí a spôsobuje v ich životoch zmätok, chaos a stres," povedala.



Ľudí s toxickým správaním je pomerne náročné spoznať. "Ak je osoba na svoje toxické správanie upozornená, rada sa obratom postaví do pozície obete, čo vedie k spochybňovaniu zdravého a logického úsudku na strane druhého človeka," podotkla terapeutka. Toxickú osobu možno podľa nej rozpoznať podľa viacerých znakov, napríklad veľká sebastrednosť, sebectvo či nečestnosť. Za výraznú črtu považuje aj mentalitu obete. "Najčastejšie ju zaevidujeme pomocou príbehov, v ktorých sa aktéri s toxickým správaním vykresľujú ako obete neprávostí a zároveň ako hrdinovia, ktorí celú situáciu zvládli a vyriešili," vysvetlila.



Toxické vzťahy podľa Fejovej devastujú mentálne zdravie človeka. Sprevádzať ho môžu úzkosť, panické ataky či depresívne stavy. "V toxickom vzťahu osoba začína pochybovať o vlastnej hodnote a schopnostiach, prestáva si veriť, klesá jej sebahodnota a sebadôvera. Často si neverí, že ešte dokáže vybudovať zdravý vzťah, prípadne sa nepovažuje za hodného iného ako ubližujúceho vzťahu," poznamenala terapeutka. Ťaživé pocity môžu podľa nej občas viesť k užívaniu návykových látok či samovražedným myšlienkam. Poukázala na to, že opustiť toxický vzťah je náročné.