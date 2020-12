Terasy v kaviarňach a reštauráciách musia byť od piatka zatvorené

Bratislava 11. decembra (TASR) – Fungovanie terás v kaviarňach a reštauráciách je od piatka zakázané. Naďalej môžu ponúkať donáškové služby alebo osobný odber. Zmeny priniesla vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá reaguje na závery ústredného krízového štábu.



Rozhodnutie hlavný hygienik Ján Mikas zdôvodňuje stúpajúcim počtom nakazených, hospitalizovaných aj úmrtí. Pripomenul, že prioritou epidemiológov je v tejto situácii chrániť zdravie a životy ľudí. „Je našou povinnosťou nastaviť opatrenia tak, aby čo najviac znižovali riziko nákazy. Nastavenie adekvátnych kompenzačných mechanizmov je už následne úlohou príslušných rezortov," povedal Mikas.



Rozhodnutie o uzatvorení terás sa podľa jeho slov nerodilo ľahko a odkladalo sa. „Je nám to veľmi ľúto, ale nemôžeme naďalej vystavovať ľudí zvýšenému riziku prenosu nákazy. Kým nebudeme mať vakcínu, musíme obmedzovať stretávanie a mobilitu ľudí – je to jediný účinný nástroj, ktorý zatiaľ máme," zhrnul.



Iniciatíva Pomoc pre gastro upozornila, že aktuálne opatrenia vlády hlboko zasiahnu celý, už aj tak koronakrízou zdevastovaný gastrosektor. Fungujúce terasy boli podľa nej pre mnohé prevádzky jedinou šancou a nádejou, že by mohli prežiť zimu a ďalšie mesiace.



Iniciatíva Zachráňme gastro kritizuje, že v obchodných centrách, kostoloch a hypermarketoch sa budú ľudia naďalej "tlačiť", kým reštaurácie podľa slov iniciatívy končia. Vyhláška zároveň umožnila, aby autoškoly mohli vyučovať dištančnou formou.