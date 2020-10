Terénni pracovníci budú pomáhať v obciach s rómskymi komunitami

Bratislava 8. septembra (TASR) – Terénni asistenti budú v obciach s rómskymi komunitami spolupracovať pri zamedzení šírenia nového koronavírusu. TASR o tom informovala Iveta Duchoňová z Kancelárie Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Asistenti budú pracovať v komunitách v rámci národného projektu, na ktorý úrad získal financie z prostriedkov EÚ. Majú sa podieľať na monitorovaní šírenia nákazy a na prevencii a ochrane zdravia v obciach s rómskymi komunitami. Projekt by mohli odštartovať v novembri.



„Národný projekt Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít sa bude realizovať v obciach, v ktorých nie sú takzvané pomáhajúce profesie a neprebiehajú žiadne projekty, ako sú napríklad Zdravé regióny, miestne občianske poriadkové služby, komunitné centrá a terénna sociálna práca,“ priblížila Duchoňová.



V rámci projektu sa bude monitorovať stav rizika, možnosti nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých rómskych komunitách a bude sa cielene poskytovať obyvateľom materiálna, technická a komunikačná pomoc. „Je pre nás veľmi dôležité byť pripravení na krízové situácie a vyhnúť sa stavu, keď by museli byť z dôvodu ochrany zdravia uzatvorené niektoré rómske komunity tak, ako to bolo na jar tohto roku,“ uviedla splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Andrea Bučková.



V oprávnených obciach budú terénni asistenti prvým kontaktom pre obyvateľov rómskych komunít. „Poskytnú im informácie, ako sa čo najefektívnejšie vyhnúť ochoreniu, na koho sa obrátiť, keď sa v bezprostrednej blízkosti vyskytne ochorenie. Súčasne sa terénni asistenti budú podieľať aj na sprostredkovaní prípadnej humanitárnej pomoci,“ dodala splnomocnenkyňa.



Asistenti budú pôsobiť v rómskych komunitách sedem mesiacov.