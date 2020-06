Tereza MAŠKOVÁ: Nie je všetko, mať hneď všetko + SÚŤAŽ o CD Zmatená

Bratislava 19. júna (TABLET.TV) – Človek má ísť za svojimi snami, nikdy sa netreba vzdávať, ale mám pocit, že v živote sa neustále za niečím náhlime, aby sme boli tam, kde chceme, a ešte k tomu rýchlo. Prestávame si tak vážiť maličkosti, ktoré si často všimneme, až keď ich stratíme. Nie je všetko, mať hneď všetko. V EXKLUZÍVE na TABLET.TV to v súvislosti s uvedením debutového albumu Zmatená povedala speváčka Tereza Mašková.



Superstaristka tak naznačuje, aké témy novými skladbami otvára. "Niekedy sa hnevám, že niektorí súdia ľudí podľa počtu lajkov na fotke alebo followerov na sociálnych sieťach. Prebuďme sa, nie je to tak. Čísla nie sú všetko," pokračuje Mašková.



Viac o albume Zmatená sa dozviete v aktuálnom vydaní EXKLUZÍVU na TABLET:







