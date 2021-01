Termín dlhoročného procesu v kauze dvojnásobnej vraždy nie je známy

Na archívnej snímke na doživotie odsúdený Branislav A. na procese v kauze dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave v stredu 16. marca 2016. Foto: TASR - Ivan Kríž

Bratislava 3. januára (TASR) - Viac ako štyri roky sa riadne nepojednávalo v kauze dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave z roku 2004, pri ktorej zahynul chlapec a družka jeho otca. Termín pojednávania v tejto dlhoročnej súdnej kauze vytýčený nie je.V prípade je od leta 2020 totiž určený v poradí už tretí zákonný sudca Okresného súdu (OS) Bratislava I - sudkyňa Marta Hirešová. Predtým v roku 2016 odišiel sudca Ján Jamrich do dôchodku a následne po ňom zostal na začiatku roku 2020 sudca Roland Kemény dlhodobo práceneschopný a jeho prípady sa tak prerozdelili.uviedla pre TASR prostredníctvom hovorcu Krajského súdu v Bratislave Pavla Adamčiaka sudkyňa Hirešová.Kemény vytýčil v roku 2019 dva termíny, a to v októbri a júni, no pojednávania musel odročiť, lebo nemal vykázané doručenie predvolania poškodeného expolicajta Juraja Gálu. Ten mal byť obeťou vražedného atentátu štvorice obžalovaných na čele s bývalým bosom zemplínskeho podsvetia Branislavom Adamčom. Súd začal zisťovať aktuálny pobyt poškodeného prostredníctvom súčinnosti s Policajným zborom a Interpolom z dôvodu potreby doručenia predvolania poškodenému. V októbri 2019 mal súd dodatočne rozhodnúť o návrhu prokurátora, aby sa voči obžalovanému Karolovi M., nachádzajúcemu sa v Belize, konalo ako voči ušlému.V prípade sú okrem na doživotie odsúdeného Adamča a Karola M. spoluobžalovaní Jozef B. a Nikola P. Naposledy sa v kauze riadne pojednávalo v lete 2016. Potom predseda senátu Jamrich išiel do dôchodku. Nový sudca Kemény musel spis nanovo naštudovať. Následne sa nepojednávalo preto, že spisový materiál sa dlhšie nachádzal na Ústavnom súde SR v Košiciach z dôvodu, že v roku 2018 podali ústavnú sťažnosť dvaja obžalovaní - Adamčo a Jozef B.Mladú ženu a desaťročného chlapca zastrelili v Moste pri Bratislave na konci roka 2004. Obeťou útoku mal byť otec zabitého chlapca a druh zabitej ženy, expolicajt Gála. Pokus zavraždiť ho však nevyšiel a zabijaci údajne omylom pripravili o život jeho blízkych. Od jesene 2013 sa na OS Bratislava I na samostatnom konaní pojednávalo voči údajnému objednávateľovi vraždy Gálu Radoslavovi Minárovi a voči Róbertovi Baloghovi. Spod obžaloby ich napokon OS Bratislava I a následne aj KS Bratislava oslobodili.