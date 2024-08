Termín koaličnej rady zatiaľ nie je jasný

Bratislava 20. augusta (TASR) - Koaličná rada by sa mala konať v najbližších dňoch. Termín však zatiaľ nie je jasný. V hre je ich viacero. Vyplýva to z utorkových stanovísk koaličných strán.



Stretnutie koaličných partnerov v najbližších dňoch avizoval podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Hlas-SD pre TASR uviedol, že termín ani program zatiaľ nie je potvrdený. SNS pre TASR potvrdila, že navrhnutých je viacero termínov. "K detailom sa nebudeme vyjadrovať," dodala.



Minister vnútra a líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok už skôr avizoval, že na koaličnej rade chce hovoriť o situácii v kultúre. Riešiť by sa na nej mala aj otázka predsedu Národnej rady SR. Šéf národniarov Andrej Danko v utorok informoval, že na nej chce koaličným partnerom navrhnúť realizáciu vlastného protestu. Treba podľa neho ukázať, že aj koalícia má podporu. Protest má byť podľa jeho slov kultivovaný a slušný.