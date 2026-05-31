Termín na podávanie prihlášok na materské školy uplynie v nedeľu
Rezort školstva v utorok (26. 5.) pre TASR uviedol, že elektronické podania tvorili vyše 30.600 z dovtedy podaných viac ako 40.300 prihlášok.
Autor TASR
Bratislava 31. mája (TASR) - Termín na podávanie prihlášok na materské školy (MŠ) uplynie v nedeľu 31. mája. Údaje z ministerstva školstva ukazujú, že rodičia pri podávaní prihlášok preferujú elektronickú formu, aj keď zachovaná zostala tiež možnosť podať prihlášku v listinnej podobe na jednom formulári.
Rezort školstva v utorok (26. 5.) pre TASR uviedol, že elektronické podania tvorili vyše 30.600 z dovtedy podaných viac ako 40.300 prihlášok. Papierovo ich bolo viac ako 9600.
Rezort tento rok spustil nový elektronický systém ePrihlášky. Pri používaní poskytuje rodičom pomoc a podporu, k dispozícii je call centrum, e-mailová podpora aj chatbot Edo. Výsledky budú zverejnené 8. júla na online výveske eprihlasky.iedu.sk.
MŠ štandardne prijímajú deti od troch do šiestich rokov. Prednostne však prijímajú deti, ktoré do 31. augusta 2026 dovŕšia päť rokov, pretože pre ne je predprimárne vzdelávanie povinné. Ak to však kapacita školy umožňuje, môžu prijať aj deti mladšie ako tri roky (od dvoch rokov).
