Termín odvolacieho procesu v kauze Gemerský mlyn stále nie je vytýčený

Bratislava 2. januára (TASR) - Odvolací Krajský súd v Bratislave (KS) zatiaľ nevytýčil termín procesu v kauze Gemerský mlyn, pre ktorú prvostupňový Okresný súd (OS) Bratislava II takmer pred rokom neprávoplatne odsúdil dvojicu obžalovaných Jozefa V. a Ľubomíra N. -niekdajších členov Výkonného výboru Fondu národného majetku (FNM).



"Senát odvolacieho súdu sa oboznamuje s rozhodnutím súdu prvého stupňa a s rozsiahlym spisovým materiálom v predmetnej trestnej veci. Až po naštudovaní veci môže zvoliť ďalší procesný postup," uviedol pre TASR hovorca KS Pavol Adamčiak. Rozsudok a spisový materiál bol predložený KS v Bratislave koncom júna.



Senát OS BA II uznal 31. januára minulého roku obžalovaných vinnými z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Vina bola podľa neho obžalovaným preukázateľne dokázaná, keď svojím podpisom spôsobili SR škodu vyššieho rozsahu. Obhajca i dvojica podali odvolanie priamo v súdnej miestnosti po vynesení rozsudku. Obžalovaní by mali zároveň uhradiť aj spôsobenú škodu vo výške viac ako 4,7 milióna eur.



Dvojica mala byť podľa obžaloby zodpovedná za to, že FNM v rámci mimosúdnej dohody neoprávnene vyplatil spoločnosti Gemerský mlyn viac ako 4,7 milióna eur. Obžalovaní podpísali spomínanú dohodu o mimosúdnom vyrovnaní. Podľa prokurátora nie je zrejmé, prečo sa akceptovalo mimosúdne vyrovnanie, keď FNM predchádzajúci spor na odvolacom KS v Bratislave vyhral. Existoval podľa neho úmysel schváliť spornú dohodu za každú cenu.



Jozef V. pripomenul, že výkonný výbor bol plne pod kontrolou strany Smer-SD, ktorá v ňom mala šiestich členov. Väčšia časť finančných prostriedkov z takmer viac ako 4,7 milióna eur z FNM skončila na účte konateľa spoločnosti, maďarského občana Zoltána H. vo Švajčiarsku. Jozef V. ako nominant SNS tvrdí, že on sa na hlasovaní Výkonného výboru FNM zdržal. Ľubomír N. - ďalší nominant SNS – bol podľa neho proti a nominant HZDS tiež. Strana Smer-SD mala v čase kauzy vo výbore šesť členov, HZDS dvoch členov a SNS troch členov vrátane oboch obžalovaných.



Gemerský mlyn sprivatizovali najskôr dve osoby v roku 1992 a v tom istom roku FNM odstúpil od zmluvy. Následne, v roku 1995 spomínaní dvaja majitelia zažalovali FNM za to, že im nevyplatil ich peniaze. Súd však dal v júni roku 2010 za pravdu FNM. Spoločnosť Gemerský mlyn potom zaslala návrh na mimosúdnu dohodu a FNM postupne na ňu, napriek rozhodnutiu KS v Bratislave a odmietavému názoru právneho zástupcu, pristúpil.