Termín procesu v prípade útoku na člena poľovnej stráže zrušili

Bratislava 23. marca (TASR) - Proces s Jurajom K., ktorému za minuloročný útok so zbraňou na poľovníka v katastrálnom území obce Miloslavov (okres Senec) hrozí vysoký trest, Okresný súd (OS) Bratislava III v piatok (20. 3.) zrušil.



"V predmetnej trestnej veci bol termín hlavného pojednávania, vytýčený na 20. marca, zrušený z dôvodu opatrení pred šírením nového koronavírusu. Nový termín pojednávania zatiaľ vytýčený nie je," uviedol pre TASR hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.



Pojednávať sa začalo vo veci koncom februára, keď prokurátorka odmietla uzatvoriť s obžalovaným dohodu o vine a treste. Podľa obhajcu sa jeho klient k skutku priznal a oľutoval ho. Poškodenému sa ospravedlnil a škodu mu mimosúdnou dohodou nahradil. Požiadal o prekvalifikovanie právnej kvalifikácie skutku, ktorý prokurátorka žaluje ako ťažké ublíženie na zdraví. Obžalovaný, ktorý je v súčasnosti vo väzbe, priznal, že konal v stave zmenšenej príčetnosti.



Mužovi, ktorý bol už v minulosti súdne trestaný a bol v podmienke, hrozí v prípade dokázania viny trest od siedmich do 12 rokov. Pred skončením vyšetrovania a na základe výsledkov znaleckého dokazovania bola zmenená právna kvalifikácia skutku v neprospech obvineného. Zranenia, ktoré poškodený utrpel, naplnili podľa prokuratúry znaky ťažkej ujmy na zdraví.



Polícia muža najskôr obvinila z trestného činu útoku na verejného činiteľa. Obvinenému mužovi z okresu Senec pôvodne hrozil trest odňatia slobody vo výške troch až ôsmich rokov.



K útoku došlo 15. augusta 2019 vo večerných hodinách v poľovníckom revíri. Poľovník tam spozoroval muža so zbraňou. Mužovi sa preukázal služobným preukazom a odznakom člena poľovníckej stráže a vyzval ho, aby zbraň odovzdal. Juraj K. však výzvu ignoroval a poľovníka so zbraňou fyzicky napadol.