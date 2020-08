Termín procesu v prípade Valka bude vytýčený najskôr na budúci rok

Bratislava 31. augusta (TASR) - Termín hlavného pojednávania v kauze vraždy advokáta Ernesta Valka, z ktorej je obžalovaný Jozef R., možno očakávať na Okresnom súde Bratislava I najskôr na budúci rok.



Situáciu skomplikovalo, že v máji po podaní obžaloby zo strany prokurátora Generálnej prokuratúry SR Jozef Kanderu bola vec pridelená sudcovi Rolandovi Keménymu. Ten je však dlhodobo práceneschopný. Následne sa viac ako 200 trestných vecí, v ktorých bol zákonným sudcom, prerozdelilo medzi iných sudcov OS Bratislava I. "Uvedená vec bola novému zákonnému sudcovi pridelená niečo vyše pred mesiacom. Vzhľadom na zaťaženosť súdneho oddelenia termín vo veci obžalovaného Jozefa R. bude nariadený najskôr v roku 2021," uviedol pre TASR vyšší súdny úradník Krajského súdu Bratislava Zoltán Valentovič, ktorý tak sprostredkoval odpoveď nového zákonného sudcu OS Bratislava I Pavla Tomíka.



Prokurátor Kandera podal obžalobu na obvineného Jozefa R. 25. mája tohto roka, a to pre obzvlášť závažný zločin vraždy, prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a prečin porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom.



Obvinený mal v novembri 2010 vniknúť spolu s ďalším spolupáchateľom, už právoplatne odsúdeným Jaroslavom Klinkom, do domu poškodeného Valka s cieľom zmocniť sa peňažnej hotovosti, pričom ho usmrtil jedným výstrelom z pištole.



Klinka si odpykáva súhrnný osemročný trest odňatia slobody v ústave so stredným stupňom stráženia. Trest si odpykáva na základe dohody o vine a treste uzatvorenej s prokurátorom Kanderom. Dohodu schválil OS Pezinok 31. januára 2020. Klinka za strelca označil Jozefa R., ten však vinu odmieta.



Valka zavraždili v jeho dome v Limbachu 8. novembra 2010. Policajti ukončili vyšetrovanie vraždy s návrhom na obžalobu dvoch páchateľov, ktorých motívom bolo podľa polície lúpiť vo Valkovom dome. Po Valkovom návrate mali do domu vniknúť a Jozef R. mal právnika streliť do hrudníka, čím mu mal spôsobiť smrteľné zranenie. Následne Jozef R. zobral Valkovi pištoľ, ktorú mal advokát v legálnej držbe. Keďže peniaze u Valka nenašli, z miesta činu utiekli a pištoľ zahodili do Kučišdorfskej priehrady v okrese Pezinok.