Termín procesu v prípade vrážd dôchodcov vo Vinosadoch nevytýčili

Bratislava 6. januára (TASR) - Termín procesu v kauze vrážd dvoch dôchodcov, ktoré sa odohrali v marci 2010 v obci Vinosady v okrese Pezinok, po tom, ako sa zmenil v prípade zákonný sudca Okresného súdu (OS) Bratislava I, zatiaľ stále nie je vytýčený.



"V predmetnej veci prebieha oboznamovanie sa s rozsiahlym spisovým materiálom," sprostredkoval odpoveď nového zákonného sudcu Branislava Harabina hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak. V kauze, kde figuruje hlavný obžalovaný Márius M., mal pôvodný sudca OS Bratislava I Roland Kemény pojednávať v marci 2020. Termín však bol zrušený z dôvodu práceneschopnosti sudcu. Následne sa Keményho trestné prípady začali prerozdeľovať medzi iných sudcov.



OS Bratislava I v máji 2016 odsúdil obžalovaného Máriusa M. na trest odňatia slobody vo výmere 20 rokov so zaradením do ústavu s maximálnym stupňom stráženia. Druhého obžalovaného Lukáša T. oslobodil spod obžaloby Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave. Verdikt nebol právoplatný.



KS v Bratislave v septembri 2017 zrušil rozsudok v odsudzujúcej časti v celom rozsahu vo vzťahu k Máriusovi M. Zistil viacero procesných pochybení OS pri vykonávaní dokazovania. Zároveň prikázal doplniť znalecké dokazovanie v odbore antropológia. Po vrátení prípadu na súd prvého stupňa od novembra 2018 do decembra 2019 bolo vytýčených v prípade šesť hlavných pojednávaní, všetky však odročili.



OS Bratislava I rozsudok vyniesol 12. mája 2016. Lukáša T. vtedy oslobodil, keďže nebolo preukázané, že sa na činoch spoločne s Máriusom M. podieľal. Voči rozsudku sa odvolal obhajca Máriusa M. aj prokurátor. Lukášovi T. navrhol prokurátor KP v Bratislave len desaťročný trest odňatia slobody, keďže bol v čase spáchania činu mladistvým.



Obeťami tínedžerov boli 99-ročný Američan a 83-ročný dôchodca z Vinosadov. Mladíci boli obžalovaní z vraždy spolupáchateľstvom čiastočne dokonanej a čiastočne v štádiu pokusu.



V čase dvojnásobnej vraždy z marca 2010 v obci Vinosady mal jeden z obvinených 19 a druhý 17 rokov. Obaja podľa obžaloby vnikli do rodinného domu na Modranskej ulici. Starci zomreli na následky úderov a bodnorezných zranení. V dome sa nachádzala aj 80-ročná žena, ktorú sa mladíci rovnako pokúsili usmrtiť. Spôsobili jej päť bodných rán na chrbte a dve bodné rany v oblasti hrude.