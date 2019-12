TERMÍN SPUSTENIA ELEKTRIČIEK DO DÚBRAVKY JE PODĽA PRIMÁTORA OHROZENÝ

Bratislava 11. decembra (TASR) - Decembrový termín spustenia premávky električiek po zmodernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiále až do bratislavskej Dúbravky je ohrozený. Dôvodom je spor o vstup na pozemky pod elektrickou stanicou – meniarňou Dolné Krčace v Dúbravke. V stredu to oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že mesto aspoň v úseku od Molecovej po obratisko Karlova Ves našlo provizórne riešenie a električky by mohli touto časťou trate premávať už budúci týždeň.