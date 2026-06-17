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Termín štvrtkovej cesty J. Blanára do Chorvátska sa mení

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Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Dano Veselský

Rezort doplnil, že o novom termíne, bude informovať.

Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Termín štvrtkovej (18. 6.) cesty ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) do Chorvátska sa mení. Dôvodom je zmena jeho pracovného programu. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Rezort doplnil, že o novom termíne, bude informovať.

Blanár mal v Osijeku slávnostne otvoriť honorárny konzulát SR. V Záhrebe mal absolvovať šéf slovenskej diplomacie bilaterálne rokovanie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Chorvátskej republiky Gordanom Grličom Radmanom a tiež s prezidentom Zoranom Milanovičom.
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