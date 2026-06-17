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Termín štvrtkovej cesty J. Blanára do Chorvátska sa mení
Rezort doplnil, že o novom termíne, bude informovať.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Termín štvrtkovej (18. 6.) cesty ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) do Chorvátska sa mení. Dôvodom je zmena jeho pracovného programu. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Rezort doplnil, že o novom termíne, bude informovať.
Blanár mal v Osijeku slávnostne otvoriť honorárny konzulát SR. V Záhrebe mal absolvovať šéf slovenskej diplomacie bilaterálne rokovanie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Chorvátskej republiky Gordanom Grličom Radmanom a tiež s prezidentom Zoranom Milanovičom.
Rezort doplnil, že o novom termíne, bude informovať.
Blanár mal v Osijeku slávnostne otvoriť honorárny konzulát SR. V Záhrebe mal absolvovať šéf slovenskej diplomacie bilaterálne rokovanie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Chorvátskej republiky Gordanom Grličom Radmanom a tiež s prezidentom Zoranom Milanovičom.