Termín vypočutia kandidátov na šéfa ÚŠP a voľby ešte nie je známy

Bratislava 23. januára (TASR) - Presný termín verejného vypočutia kandidátov na špeciálneho prokurátora ešte nie je dohodnutý, voľbu špeciálneho prokurátora nezaradili ani do návrhu programu schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorá sa začína v utorok (26. 1.). Ústavnoprávny výbor NR SR chce kandidátov vypočúvať 1. a 2. februára, na 2. februára je však naplánovaný rokovací deň schôdze. O termíne má rozhodnúť utorkové poslanecké grémium. Nie je vylúčené, že poslanci by špeciálneho prokurátora volili až v marci. Verejný híring je podmienkou na voľbu v parlamente.



Predseda výboru Milan Vetrák (OĽANO) pre TASR uviedol, že vypočuť všetkých štyroch kandidátov by nestihli za jeden deň. Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) vyhlásil voľbu tak, aby sa konala na januárovo-februárovej schôdzi. V návrhu programu zverejnenom na webe parlamentu voľba nie je zaradená. Vetrák pripustil, že poslanci by potenciálne mohli špeciálneho prokurátora voliť až na marcovej schôdzi, avšak preferuje februárovú voľbu. Predstavitelia koalície tvrdia, že pre voľbu bude dôležité verejné vypočutie, po ktorom sa chcú dohodnúť na spoločnom kandidátovi.



Šéfom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) chcú byť štyria kandidáti - advokát a exminister Daniel Lipšic a prokurátori ÚŠP Peter Kysel, Vasiľ Špirko a Ján Šanta. Národná rada SR bude voliť nového šéfa ÚŠP po tom, ako sa obvinený Dušan K. vzdal tejto funkcie.