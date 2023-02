Tesco aj v roku 2023 zvyšuje platy, investuje 12 miliónov eur

Bratislava 28. februára (OTS) - Tesco pokračuje v podpore svojich kolegov a kolegýň aj v náročnom roku 2023. Jeden z najlepších zamestnávateľov v obchode a službách* tento rok investuje do pravidelného zvýšenia miezd vo svojich prevádzkach 12 miliónov eur. Od 1. marca 2023 tak budú dostávať kolegovia a kolegyne v obchodoch Tesco vyššiu mzdu o 9,3 %. No pri platoch reťazec nekončí, ďalšie financie investuje do rozšírenia benefitov. Medzi najobľúbenejšie patrí zamestnanecká Clubcard karta, s ktorou už teraz vedia kolegovia a kolegyne Tesca ušetriť na nákupoch až 1 100 eur ročne.Spoločnosť Tesco zvýši od 1. marca 2023 základné mzdy vo svojich obchodoch minimálne o 9,3 %, pričom niektorým zamestnancom na základných pracovných pozíciách sa mzdy zvýšia o viac ako 15 %. Prilepšia si aj pracovníci distribučných centier, ktorým platy na základných pracovných pozíciách stúpnu minimálne o 8,3 %. Reťazec zároveň rozširuje ponuku benefitov pre všetkých.hovoríTesco poskytuje svojim kolegom a kolegyniam širokú škálu benefitov, ktoré každý rok inovuje a rozširuje. Medzi najobľúbenejšie benefity patrí zamestnanecká karta Clubcard, vďaka ktorej môžu kolegovia a kolegyne pri nákupoch v Tescu ušetriť až 1 100 eur ročne. V týždni po výplate ide o zľavu 15 percent, v ostatných dňoch mesiaca sa im výsledná cena nákupu zníži o 10 percent. Navyše, v januári a vo februári tohto roka reťazec zaviedol extra kupóny v hodnote 50 eur, ktoré kolegom a kolegyniam pomohli preklenúť obdobie po Vianociach.Výnimočnými benefitmi na trhu sú stáleči možnosti, ktoré sú na Slovensku jedinečné, obzvlášť v obchode. Tesco dorovnáva čistú mzdu matkám na materskej, poskytuje dvojtýždňovú platenú otcovskú dovolenku nad rámec zákona a po dlhodobej PN-ke umožňuje kolegom a kolegyniam postupný návrat do práce pri vyplácaní plnej mzdy.Zároveň poskytuje maximálnu pracovnú flexibilitu pri nastavovaní si pracovných zmien v obchode či umožňuje kolegom a kolegyniam, ktorým to pracovná náplň dovolí, na určitý čas zmeniť pracovný týždeň na štvordňový či prácu zo zahraničia.Kolegyne a kolegovia tiež dostávajú bezplatné vzdelávanie, pracovné voľno navyše pri rôznych životných udalostiach, balíček pri narodení dieťaťa, finančnú odmenu pri pracovnom výročí až do výšky 500 eur. Oceňujú tiež využívanie Dobrej linky pomoci na finančné, právne či psychologické poradenstvo, ovocné stredy, vianočné aj vitamínové balíčky a mnohé ďalšie výhody.Aktivity reťazca kladne hodnotia externí odborníci aj široká verejnosť – v prestížnej nezávislej ankete Najzamestnávateľ patrí medzi najlepších už tretí rok. Za dlhoročný prístup pri vytváraní inkluzívneho pracovného prostredia pre ľudí so sociálnym znevýhodnením získalo Tesco na Slovensku cenu Roma Spirit za rok 2022. V prestížnom ocenení Via Bona Slovakia získal reťazec ocenenie hneď v troch kategóriách, a to Zodpovedná veľká firma, Výnimočný zamestnávateľ a Cena verejnosti.Aktuálna Správa Tesca v oblasti diverzity a inklúzie: https://corporate.tesco.sk/strategia-udrzatelnosti/kolegovia/sprava-v-oblasti-diverzity-a-inkluzie-2022/ * Pozn.: Tesco získalo za rok 2022 druhé miesto v ocenení Najzamestnávateľ v obchode a službách na Slovensku.