Tesco pokračuje v raste, otvára dve nové predajne

Foto: TESCO Tesco Zlaté Klasy a Tesco Kysucké Nové Mesto (vpravo). FOTO: TESCO SR

Bratislava 24. novembra (OTS) - Tesco pred Vianocami rozširuje počet svojich predajní. Dnes otvára hneď dva nové obchody, a to v Zlatých Klasoch a v Kysuckom Novom Meste. Supermarkety s predajnou plochou zhruba 1 000 štvorcových metrov ponúknu zákazníkom širokú ponuku potravín, sezónneho a nepotravinárskeho sortimentu či módnu značku F&F. Tesco tak bude prevádzkovať spolu 157 predajní, v ktorých chce zákazníkom naprieč krajinou prinášať skvelú hodnotu za peniaze.Nákupy v Tescu sa od dnešného dňa stali ešte dostupnejšími pre obyvateľov Zlatých Klasov a ich okolia, ako aj ľudí z okresu Kysucké Nové Mesto. Zákazníci môžu navštíviť nové moderné predajne a aj v súčasnej náročnej ekonomickej situácii sa môžu spoľahnúť, že nakúpia kvalitné potraviny a produkty dennej spotreby za výhodné ceny. Od začiatku roka reťazec, spolu s predajňou v Nitre, rozšíril svoju sieť o tri nové obchody. Okrem toho v expanzii pokračuje aj franchisingová sieť, ktorá od januára 2022 otvorila už 10 nových predajní a na Slovensku ju tvorí spolu 25 obchodov.hovoríV oboch nových predajniach budú mať zákazníci k dispozícii široký sortiment 7 000 výrobkov vrátane obľúbených produktov od lokálnych dodávateľov. V ponuke budú okrem kvalitných čerstvých a trvanlivých potravín aj produkty pre ľudí so špeciálnymi výživovými potrebami. Každá predajňa má bohatú ponuku drogérie, starostlivosti o bábätká, potrieb pre domácnosť aj domáce zvieratká i módnu značku F&F.Supermarkety sú vybudované tak, aby zákazníkom priniesli zážitok z nakupovania 21. storočia. Okrem klasických a samoobslužných pokladníc budú môcť návštevníci predajní využiť aj pohodlný nákup prostredníctvom služby Scan&Shop v mobile. Samozrejmosťou bude aj zberný automat na vrátenie plastových fliaš a plechoviek.Tesco je pevnou súčasťou komunít, v ktorých pôsobí. Ich podpora zohráva dôležitú úlohu, a to obzvlášť v aktuálnej neľahkej dobe. Oba obchody ponúknu pracovnú príležitosť pre vyše 30 ľudí z regiónu Kysuckého Nového Mesta a Zlatých Klasov.Pri príležitosti otvorenia nových predajní Tesco podporí miestne komunity aj inými spôsobmi. Počas prvých štyroch dní od otvorenia obchodov reťazec daruje euro z každého nákupu nad 10 eur na podporu vzdelávania a zlepšenia životného prostredia v ich okolí. V Zlatých Klasoch finančnú podporu získa Základná škola Zlaté Klasy na Hlavnej ulici. V Kysuckom Novom Meste podporu Tesca získa nezisková organizácia Kamienok . Organizácia sa venuje budovaniu zelených oddychových zón, komunitných záhrad, ihrísk pre ZŤP a organizovaniu spoločensko-vzdelávacích aktivít smerujúcich k ochrane životného prostredia.Tesco v rovnakom čase navyše spúšťa tradičnú Vianočnú potravinovú zbierku. Počas najbližších štyroch dní môžu zákazníci Tesca darovať potraviny a hygienické potreby ľuďom v núdzi vo všetkých predajniach naprieč Slovenskom vrátane novootvorených obchodov.hovoríNový supermarket v Kysuckom Novom Meste je súčasťou novootvorenej obchodnej galérie Naša, v ktorej návštevníci nájdu aj pobočky obchodov TEDi, KIK, dm-drogerie markt, Super ZOO. Súčasťou supermarketu v Zlatých Klasoch budú takisto ďalšie obchody a zákazníci tak na jednom mieste nakúpia všetko potrebné. Nové supermarkety budú otvorené sedem dní v týždni s otváracou dobou od 6.00 do 21.00 hodiny.Spoločnosť Tesco plánuje pokračovať v expanzii v najbližších mesiacoch. V súčasnosti hľadá nové priestory najmä v mestách či vo veľkých obciach s rozlohou od 300 do 500 alebo 1 000 až 2 000 štvorcových metrov. Odporúčanie môže poslať každý na novyobchod@tesco.com. Ideálne miesta pre nové predajne sú v obytných zónach, na frekventovaných uliciach či cestách, v blízkosti sídlisk, administratívnych budov či nákupných centier.