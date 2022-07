Tesco sa stalo Rastlinným reťazcom roka 2022

Bratislava 20. júla (OTS) - Potvrdila to nezávislá iniciatíva Jem pre Zem , ktorá uskutočnila prieskum Rastlinný reťazec roka 2022. Víťazom sa stalo Tesco aj vďaka ambicióznej stratégii, ktorá pomáha zákazníkom stravovať sa zdravšie a udržateľnejšie.Tesco sa môže pochváliť najširšou ponukou rastlinných výrobkov v rámci svojej konkurencie na Slovensku. Tento rok výrazne rozšírilo aj ponukuo 42 hotových jedál a iných produktov na čisto rastlinnej báze. Zákazníci na pultoch nájdu napríklad vegánsky hríbový burger, vegánske hovädzie mäso, sójové klobásky či vegánsku zmrzlinu a už najbližšie mesiace sa môžu tešiť na ďalšie novinky.reagujeOcenenie Rastlinný reťazec roka už druhý rok realizuje program Jem pre Zem. Odborná porota hodnotí ponuku rastlinných výrobkov v piatich najväčších reťazcoch na Slovensku.hovoríTesco porotu zaujalo viacerými produktmi.priblížilaTesco si v rámci novej stratégie v podpore zdravého a udržateľného stravovania vlani stanovilo, ktoré postupne prenesie do svojho podnikania nielen na Slovensku, ale aj v Česku a Maďarsku:1. Zvýšiť podiel predaja zdravých produktov na základe odmerania ich nutričnej hodnoty a stanoviť cieľ pre zdravé výrobky do konca roka 2022.2. Zvýšiť predaj rastlinných alternatív mäsa do roku 2025 o 300 %.3. Ponúkať zdravšie produkty vlastnej značky Tesco prostredníctvom zmeny receptúry vrátane odstránenia soli, tuku a cukru všade tam, kde je to možné bez zmeny chuti, a zvýšenia obsahu ovocia, zeleniny a vlákniny.Podľa údajovsa chov dobytka, hydiny i rýb podieľa až na 30 % emisií skleníkových plynov z produkcie potravín, predovšetkým metánu. Zároveň až 82 % plochy potrebnej na produkciu jedla sa využíva na chov dobytka. Prechodom z mäsitej na rastlinnú potravu môžu ľudia prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov, pomôcť zastaviť odlesňovanie a stratu biodiverzity, znížiť úbytok a znečistenie vôd.