Tesco spolu so zákazníkmi pomôže ľuďom v núdzi aj pred letom

Ako sa zapojiť do potravinovej zbierky:- Potravinová zbierka sa uskutoční vo všetkých 64 hypermarketoch Tesco a vo vybraných supermarketoch naprieč Slovenskom.- Prispieť do zbierky môžu všetci zákazníci, ktorí sa pri svojom bežnom nákupe rozhodnú kúpiť trvanlivé potraviny alebo drogériu navyše a darovať ich ľudom v núdzi.- Zákazníci môžu prispieť aj z pohodlia svojho domova prostredníctvom služby Tesco Online nákupy až do 30. júna 2023.- Vhodné na darovanie sú rôzne produkty ako napríklad ryža, cestoviny, múka, cukor, detské výživy, olej, konzervy, zaváraniny, čaj, káva, prostriedky na pranie, sprchové gély, mydlá či šampóny.- Darované potraviny stačí po zakúpení odovzdať dobrovoľníkom z charít alebo na vyznačené miesto za pokladničnou zónou.