Tesco získalo cenu Roma Spirit 2022

Foto: TESCO

Roma Spirit je verejným ocenením a zviditeľnením príbehov a aktivít prinášajúcich riešenia výziev, ktorým čelia rómske komunity a celá spoločnosť. Oceňuje a širokej verejnosti približuje aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie. Do 14. ročníka Roma Spirit prišlo 138 prihlášok, z ktorých prípravný výbor vybral 21 finalistov.

Bratislava 29. novembra (OTS) - Za dlhoročný prístup pri vytváraní inkluzívneho pracovného prostredia pre ľudí so sociálnym znevýhodnením získala spoločnosť Tesco na Slovensku cenu Roma Spirit za rok 2022 v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ. Tesco vo svojich prevádzkach zamestnáva stovky Rómov, podporuje žiakov z rómskych komunít v rámci duálneho vzdelávania a zároveň pre nich vytvára pracovné príležitosti aj možnosť kariérneho rastu.Za podporu, mentoring a zamestnávanie aj znevýhodnených uchádzačov na trhu práce sa Tesco stalo finalistom Roma Spirit už v roku 2018.hovoríTesco ako prvý veľký zamestnávateľ na Slovensku vlani dobrovoľne vydalo komplexnú správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie. Reťazec splnil svoj záväzok a na jeseň vydal v poradí už druhú správu. Pestrosť a rozmanitosť, ktorá zahŕňa aj marginalizovaných kolegov, potvrdzujú konkrétne dáta publikované v najnovšej Správe v oblasti diverzity a inklúzie dopĺňaProjekty na podporu diverzity a inklúzie by nebolo možné uskutočniť bez nastavenia hodnôt a firemnej kultúry v Tescu, ktorá má oporu vedenia spoločnosti.vysvetľujeJednou z najväčších priorít Tesca je byť atraktívnym zamestnávateľom pre mladých, poskytnúť im kariérne príležitosti a udržať ich motivovaných. V roku 2019 reťazec začal riešiť otázku duálneho vzdelávania pre žiakov z vylúčených rómskych komunít. V spolupráci s organizáciou Človek v ohrození dokázal reťazec poskytnúť priestor na vzdelávanie prvých mladých ľudí v Poprade a Prešove a ďalšie prevádzky budú pokračovať.Mimo duálneho vzdelávania poskytuje Tesco priestor aj pre žiakov, ktorí študujú na odborných školách v nematuritných odboroch formou odbornej praxe. V rámci Slovenska je to v tomto školskom roku takmer 700 žiakov, kde väčšinu z nich tvoria práve deti z marginalizovaných komunít. Skvelým príkladom je napríklad supermarket v Stropkove. Už od roku 2014 tu reťazec poskytuje priestor na praktické vyučovanie pre 20 žiačok z marginalizovaných rómskych komunít. Tieto dievčatá sa stali pevnou súčasťou tímu kolegov, ktorí žiačkam poskytujú podporu nielen pri zvládnutí štúdia, ale často i pri riešení situácií v ich súkromnom živote.dodáva