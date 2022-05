Tešíme sa, že ste si nás znovu našli

Bratislava 16. mája (OTS) - Po dvoch rokoch zdieľania online priestoru sa celoeurópske podujatie Noc múzeí a galérií konalo v sobotu 14. mája 2022 opäť v múzeách a galériách. Takmer 130 zapojených inštitúcií na Slovensku sa na svojich návštevníkov pripravilo naozaj dôkladne a vybraťsi z množstva programovej ponuky nebolo jednoduché.Z údajov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii je zjavné, že návštevníci sa do múzeí a galérií znovu vracajú. I keď pozvoľne. Najväčšiu z kultúrnych inštitúcií v krajine – Slovenské národné múzeum (SNM) navštívilo počas podujatia spolu 7 095 záujemcov. „Hoci je toto číslo o viac než polovicu nižšie, než v roku 2019 (14 235 osôb), tešíme sa, že si nás návštevníci znovu našli. V neľahkých časoch, kedy sa spoločnosť spamätáva z následkov pandémie a vojnového konfliktu u našich východných susedov je pozitívne, že si do svojich životov pomaly opäť vpúšťame aj kultúru a umenie,“ uviedol Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM. Z 18 múzeí v správe SNM zaujal v tomto roku predovšetkým program Prírodovedného múzea v Bratislave, kde zaujímavé prednášky a prírodovedné aktivity pre deti i dospelých navštívilo spolu 2 060 záujemcov (v SNM – Historické múzeu to bolo 996; SNM – Múzeách v Martine 710; Múzeum Červený Kameň navštívilo 428; Múzeum ukrajinskej kultúry 420 a o program v Múzeu Betliar prejavilo záujem 400 osôb).V kultúrnych inštitúciách v Bratislavskom kraji, kde SNM spolu so 44 múzeami a galériami pripravovali spoločne prezentáciu podujatia, bola podľa dostupných údajov situácia podobná. STM – Múzeum dopravy navštívilo 840 (2 114), Galériu Nedbalku 560 (1 845) a Slovenské centrum dizajnu 270 (401) návštevníkov, pričom v zátvorkách je na porovnanie uvedená návštevnosť z roku 2019. Pomerne stabilný počet priaznivcov v období pred i po pandémii si zachovala Slovenská národná galéria 1 375 (1 019), Malokarpatské múzeum v Pezinku 71 (61) a Mestské múzeum v Senci 311 (300). Oproti roku 2019 viac ľudí vyhľadalo expozície v exteriéri – napríklad Miniexpozíciu ťažby a spracovania bridlice v Marianke 189 (97), Múzeum petržalského opevnenia, Bunker Lány 510 (429), ale aj výstavné priestory Univerzitnej knižnice v Bratislave 922 (717) či CVTI SR Múzeum školstva a pedagogiky 102 (36). K vystavujúcim inštitúciám sa v tomto roku pripojili po prvý raz České centrum s projektom na tému dizajn českej hračky a Slovenské olympijské a športové múzeum,kde okrem stálej expozície sledovalo „hokejovú noc“ (priamy prenos z MS 2022 v ľadovom hokeji Slovensko – Nemecko), spolukomentovanú osobnosťami slovenského hokeja, 102 návštevníkov.Mediálni partneri podujatia