Testovanie 55 repatriantov v zariadení v Omšení bolo negatívne

Bratislava 14. mája (TASR) - Testovanie 55 repatriantov, ktorých prijali od štvrtka (7. 5.) do piatka (8. 5.) rána do Liečebno-rehabilitačného strediska Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v Omšení v okrese Trenčín, bolo negatívne.



Repatriantov v stredu (13. 5.) prepustili do preventívnej karantény do svojich domovov, uvádza ZVJS na svojej webovej stránke. Išlo v poradí o štvrtú skupinu Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia, ktorých prijali v tomto zariadení ZVJS. Zatiaľ ani u jedného Slováka umiestneného v tomto stredisku nepotvrdili nákazu novým koronavírusom.







ZVJS po prvý raz poskytol na základe požiadavky Ministerstva vnútra (MV) SR priestory v Omšení 8. apríla. Vtedy ubytovali prvých 76 občanov vracajúcich sa zo zahraničia, ktorým vláda SR nariadila karanténne umiestnenie. Keďže všetci mali negatívne testy na ochorenie COVID-19, pokračovali v dvojtýždňovej karanténe v domácom prostredí.