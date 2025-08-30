< sekcia Slovensko
Testovanie 9 a maturitná skúška sa uskutočnia v marci
Deviataci budú písať testy 18. marca z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra.
Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Testovanie 9 sa má uskutočniť 18. a 19. marca 2026. Maturanti si svoje vedomosti získané počas stredoškolského štúdia budú overovať 10. až 13. marca 2026 v rámci externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Vyplýva to zo Sprievodcu školským rokom 2025/2026, ktorý je dostupný na webe rezortu školstva.
Deviataci budú písať testy 18. marca z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským). O deň neskôr to budú testy z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským) a ukrajinský jazyk a literatúra (školy s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia žiaci deviateho ročníka základných škôl či štvrtého ročníka osemročných gymnázií. Náhradný termín testovania je naplánovaný na 1. a 8. apríla 2026.
Náhradný termín maturitnej skúšky je pripravený od 8. do 13. apríla 2026. Stredoškoláci svoje štúdium ukončia ústnou maturitnou skúškou, ktorej termín určia regionálne úrady školskej správy v termíne od 18. mája do 5. júna 2026.
